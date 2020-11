Håndball: Favorittseirer for Storhamar og Vipers

Vipers Kristiansand og Storhamar fortsatte sine seiersrekker mot henholdsvis Rælingen (45-19) og Byåsen (35-20) i kvinnenes eliteserie i håndball onsdag.

Byåsen holdt følge med serietoer Storhamar fram til et kvarter var spilt. Julie Nygård satte inn 9-11 for hjemmelaget, men så satte Storhamar i gang og scoret seks strake. Til pause sto det 12-18.

Storhamar vant til slutt 35-20. Teodora Tomac og Marie Hansen ble hjemmelagets mestscorende med fem mål. For Storhamar scoret Kristin Venn sju mål.

I Kristiansand var det aldri noen tvil om hvem som kom seirende ut av oppgjøret mellom Vipers og Rælingen. Det sto 6-0 til hjemmelaget før seks minutter var spilt. Til pause sto det 24-8.

Til slutt ble det 45-19 etter Vipers' fjerde strake kamp med over 40 scoringer. Vipers topper tabellen med like mange poeng som Storhamar etter at begge har ti seirer på like mange kamper, men har overlegent mye bedre målforskjell.

(©NTB)

