Håndball: FyllingenBergen i karantene etter koronasmitte

FyllingenBergens eliteserielag i håndball er satt i karantene etter at det har blitt påvist smitte i klubbens hall.

Daglig leder i FyllingenBergen sier til Bergensavisen at det ikke er snakk om smitte innad i elitelaget.

Hallen det er snakk om er Framohallen i Fyllingsdalen.

– Status er at det har vært smitte i hallen denne uken. Det fikk vi vite i dag. To personer har testet positivt for covid-19, og det er de smittede selv som har tatt kontakt med klubben, sier han.

De to smittede er en del av breddeklubben Fyllingen, men alle som er tilknyttet elitelaget er satt i karantene med beskjed om å teste seg.

Alt av breddetreninger i hallen en uke framover er nå avlyst.

Ingen kamper blir avlyst på grunn av situasjonen, da det er stans i toppidretten grunnet smittesituasjonen ellers i landet.

