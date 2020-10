Håndball: Norge sier seg interessert i kommende EM for kvinner og menn

Norges Håndballforbund (NHF) har vist interesse om få arrangere til sammen fire EM-sluttspill for kvinner og menn de neste åtte årene.

Norge vil søke om å arrangere EM-sluttspillet for menn i 2026. Det samme vil Danmark. Kroatia, Frankrike, Sveits, Sverige. En felles søknad fra Hviterussland, Litauen og Polen kan også bli aktuell.

Til EM i 2028 har også Norge sendt signaler om en fellessøknad med Danmark. Her vil de trolig få konkurranse fra Belgia, Kroatia, Estland, Frankrike, Portugal/Spania, Sveits og Sverige.

Til kvinnenes mesterskap i 2026 vil Norge også samarbeide med danskene. Her vil Russland og Sverige trolig bli utfordrerne.

Til mesterskapet to år senere vil også Norge søke sammen Danmark. Her har foreløpig Sverige meldt seg interessert.

Hvilke mesterskap Norge skal gå for, vil bli avgjort senere og avhenge av samarbeid med andre nasjoner. Trolig vil et mesterskap for hvert kjønn i perioden 2026-28, være det maksimale for NHF.

Søknadene må være sendt til det europeiske håndballforbundet innen 1. mai neste år. I november 2021 vil Det europeiske håndballforbundet (EHF) offentliggjøre arrangørene i forbindelse med sitt 30-årsjubileum.

