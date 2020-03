Håndball: OL-kvalifiseringen spilles som oppsatt, Norge reagerer

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har bestemt at OL-kvalifiseringen går som bestemt for de norske håndballkvinnene i Montenegro neste helg.

Kvalifiseringskampene skal spilles for tomme tribuner 20. – 22. mars.

Norge er ikke fornøyd med beslutningen. Fredag skal de i utgangspunktet samles for å starte oppkjøringen til kampene.

– Det er 10 000 praktiske ting det er nesten umulig å løse slik situasjonen er nå, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud til TV 2.

Det kan skape problemer for Norge at flere kommer fra land utenom Norden, og at de dermed skal ut i karantene ut fra regelverket etter utbruddet med koronaviruset.

– I ytterste konsekvens kan dette helt klart føre til at vi må sende et sterkt redusert lag til OL-kvalifiseringen, sier Langerud.

Det er heller ikke problemfritt for mennenes OL-kvalifisering i Trondheim. Sør-Korea er et av lagene som skal til dit, men ut fra reglene slippes ingen fra høyrisikoland inn i Norge. I tillegg kommer Chile og Brasil, som kan havne i karantene.

IHF krever at Norge må løse dette problemet.

– Muligheten for at kvalifiseringen kan spilles i Norge som planlagt slik reglene er nå, er lik null, sier Langerud til TV 2.

(©NTB)