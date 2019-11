Håndball: Øverjordet klar for dansk toppklubb

Haslum-spiller Sander Andreassen Øverjordet blir håndballproff i Danmark. Fra og med neste sesong skal han spille for Mors-Thy.

Det bekrefter den danske klubben på sine hjemmesider. 23-åringen slutter seg til sin nye klubb etter sesongen. Han har skrevet under på en ettårskontrakt med jyllandsklubben, som ligger på 9.-plass i den danske toppdivisjonen.

Haslum-spilleren har imponert stort denne sesongen og ble belønnet med A-landslagsdebuten i oktober. Øverjordet Andreassen har scoret hele 53 mål på 12 kamper i cup og serie denne sesongen.

– Jeg føler at det er riktig tidspunkt etter mange fantastiske år i Haslum. Jeg har ikke følt meg helt klar for det tidligere, men nå har jeg en god følelse, sier Sander Øverjordet Andreassen til haslumhk.no.

– Jeg var sjeleglad for at vi klarte å beholde ham denne sesongen, men skjønte også da at vi kom til å miste ham etter denne, sier treneren til samme nettsted.

