Håndball: Senstad snart ferdig i Storhamar

Arne Senstad forlater Storhamar og takker etter all sannsynlighet ja til å trene Polens kvinnelandslag i håndball.

Det skriver Aftenposten. De siste dagene har det vært fram og tilbake i saken. Senstad gikk tidligere i uka ut og uttalte at han gledet seg til å ta oppdraget i Polen som sidejobb, men Storhamar satte foten ned.

Nå går det mot at Senstad slutter i Storhamar og satser på landslagsjobben.

– Det er en vanskelig beslutning å ta. Etter møter denne uken hvor klubben avslo muligheten for en delt løsning, åpnet de for at jeg kunne reise. Det å forlate klubben nå, var ikke en del av planen. Jeg har for mye følelser til at det har vært et alternativ. Jeg har respekt for at Storhamar vil gi meg denne muligheten. Etter elleve sesonger som hovedtrener har jeg et sterkt forhold til Storhamar og håper klubben raskt finner en ny hovedtrener som kan utvikle laget mot nye mål, sier Senstad i en pressemelding.

Han skal lede Storhamar de tre første seriekampene. Senstad sier det fortsatt gjenstår noen detaljer før han underskriver med det polske forbundet.

(©NTB)