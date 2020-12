Håndball: Serbia får spille EM-åpningen

Det dro lenge ut med beskjed om smittesituasjonen i Serbias EM-tropp i håndball, men det er klart at serberne spiller mot Nederland lørdag.

Lørdag morgen 08.00 startet testingen av spillere og ledere i Kolding. Nær seks timer senere ble det kommunisert ut noe fra Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Beskjeden var at alle tester kom tilbake negative og at kampen går som oppsatt mot Nederland. Alle serbiske spillere og ledere som har to negative tester på rad, slapp lørdag endelig ut av isolasjon.

De to jentene som fikk positivt prøvesvar torsdag og fredag, kan ikke spille lørdag.

Serbia fikk to positive koronatester etter ankomst til Danmark. Den ene ble avlagt torsdag, mens nummer to kom fredag.

Serberne skulle ha møtt regjerende verdensmester Nederland fredag, men på grunn av en positiv virustest ble kampen utsatt til lørdag 20.30. Serbia kommer til å spille to kamper i løpet av 21 timer lørdag og søndag.

