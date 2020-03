Håndball: Sluttspillet i REMA 1000-ligaen avlyses

Også håndballen rammes av virusutbruddet.

Torsdag ettermiddag bekrefter Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund i en pressemelding at de sammen har besluttet at sluttspillet i REMA 1000-ligaen for kvinner og menn avlyses.

- Vedtaket er basert på de tydelige signaler fra helsemyndighetene, i lys av koronavirusets utbredelse, skriver forbundet i pressemeldingen.

De vil nå se nærmere på hvilke konsekvenser beslutningen får med tanke på opprykk, nedrykk og europacupplasser.