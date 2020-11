Håndball: Solberg avga positiv koronatest

Håndballandslagets Silje Solberg er smittet av koronaviruset.

Det skriver Györ i en pressemelding som også TV 2 har omtalt.

Tidligere har landslagsspiller Veronica Kristiansen testet positivt. Hun er også spiller i Györ.

Det ble gjennomført tester i klubben 10. november. Der testet tre spillere og en i støtteapparatet positivt. Solberg var ikke en av de fire. Keeperen har testet positivt etter den tid.

Ved siden av Solberg og Kristiansen er Karit Brattset Dale, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic norske innslag i spillerstallen.

Flere Györ-kamper kommer i tiden som kommer til å bli utsatt, også oppgjør i Champions League.

Den norske landslagstroppen samles for EM-oppkjøring mandag 23. november. Det er bare få dager etter at Györs ferske karantene opphører. Silje Solberg er trolig ikke klarert for å delta allerede da.

Norges første kamp i det kommende håndball-EM spilles 3. desember.

Mandag besluttet Norges Håndballforbund å avlyse den delen av mesterskapet som skulle ha vært spilt i Norge. I Danmark blir det jobbet for å ta over Norges avlyste del.

(©NTB)

Reklame NÅ: Siste sjanse til å bestille årets beste julekalendere