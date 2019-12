Håndball-VM: Sverige utklasset Tyskland og får lettere OL-kvalifisering

Sverige avsluttet håndball-VM i Japan med litt jubel. 35-24 over Tyskland sikret 7.- plass og en lettere vei i OL-kvalifiseringen.

Det var lite krefter igjen i Tyskland etter kraftanstrengelsen mot Norge onsdag, og det svenske laget var aldri truet i kampen om sjuendeplassen.

– Vi får en autostrada mot OL, sa Jamina Roberts til TV6 etter kampen.

Sverige havner i OL-kvalgruppe med Senegal, Argentina og toeren fra VM. Dermed finnes det en viss sannsynlighet for at Norge blir siste lag i pulja. Uansett vil det gi en overkommelig kvalifisering for de to europeiske lagene.

Tyskerne så i starten ut til å være motivert av at en seier ville gitt plass i OL-kvalifiseringen og ledet 8-4 et stykke ut i 1. omgang.

Men derfra ut handlet alt om Sverige, som ledet med fem mål til pause, en ledelse som økte til mer enn det dobbelte da sluttsignalet gikk.

– Vi lærte av leksen vi fikk mot Montenegro. Vi snakket om hva som var viktig og det fikk vi vist i dag, sa Roberts.

