Håndball-VM: Viktig forsvarsspiller ute for Norge mot Sveits – Blonz i trøbbel på oppvarmingen

Petter Øverby og Eivind Tangen står over Norges VM-kamp i håndball mot Sveits lørdag.

Det gjør også keeper Espen Christensen og Simen Holand Pettersen.

Øverby er en viktig mann i det norske midtforsvaret. Landslagslege Thomas Torgalsen bekrefter overfor TV3 at Øverby er syk. Han fortalte også at Magnus Jøndal hadde hatt trøbbel, men at han spiller mot Sveits.

På oppvarmingen lørdag så det ifølge TV-bildene også ut som Alexander Blonz pådro seg en skade i venstrekneet. Han så ut til å ha vondt og fikk behandling ute på banen.

Norges tropp har vært plaget av magetrøbbel og feber de første dagene i Egypt.

Christian O'Sullivan sto over mot Frankrike torsdag, men er tilbake på banen mot Sveits.

I lørdagens første kamp i Norges gruppe slo Frankrike Østerrike klart 35-28.

(©NTB)

