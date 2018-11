Den norske EM-troppen: Har ikke skjedd på 20 år

Spesiell detalj i Thorir Hergeirssons siste mesterskapstropp.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag ble den norske EM-troppen presentert av landslagssjef Thorir Hergeirsson. 16 jenter er tatt ut til mesterskapet.

For første gang på 20 år er det imidlertid ikke funnet plass til en Larvik-spiller i den norske mesterskapstroppen.

Sist gang dette skjedde var i 1998. Larvik-legenden Tonje Larsen var riktig nok med i den troppen, men Larsen spilte det året for danske Viborg.

Den norske klubben, som har dominert stort i Norge de siste årene, har heller ingen spillere med på andre landslag i mesterskapet. Det er første gang siden klubben ble stiftet i 1990.

Løke returnerer



Emilie Christensen var den eneste Larvik-spilleren i den norske bruttotroppen, men hun fikk ikke en plass i den endelige troppen.

Heidi Løke har spilt mange sesonger i Larvik, og vant blant annet Champions League med klubben. Løke returnerer også til Larvik etter den inneværende sesongen. Veteranen spiller i dag for Storhamar.

- Ja, nei, hva skal jeg si til dette. Det er i hvert fall en kommende Larvik-spiller i troppen, da, sier Løke til Nettavisen og sikter til seg selv.

LANG FARTSTID I LARVIK: Heidi Løke har spilt mange sesonger for Larvik og returnerer til klubben neste år.

Løke mener det er viktigere å snakke om de spillerne som er i troppen, framfor de som ikke er der, men påpeker at Larvik som klubb har hatt en stor innflytelse på årets EM-tropp, og en rekke av spillerne som er tatt ut, har vært innom vestfoldklubben på et eller annet tidspunkt i karrieren.

- Naturlig utvikling

I tillegg til Heidi Løke, har også Linn Jørum Sulland, Thea Mørk, Amanda Kurtovic, og Sanna Solberg spilt i Larvik de siste årene.

Der Larvik tidligere har dominert i Norge, er det nå Våg Vipers fra Kristiansand som har tatt over litt av det hegemoniet.

Klubben, som gikk til topps i eliteserien sist sesong, og med det brøt Larviks rekke med 13 strake mesterskap, har seks spillere i troppen.

Katrine Lunde, Emile Hegh Arntzen, Henny Reistad, Linn Jørum Sulland, Marta Tomac og Malin Aune spiller i dag alle for Våg Vipers.

- Dette viser jo at hegemoniet har flyttet seg fra helt sør i Vestfold til sør i Agder, og det er på en måte en naturlig del av utviklingen, sier TV 2 mangeårige håndballekspert Bent Svele til Nettavisen.

- Våg Vipers har gode spillere, som spiller i den beste klubben i Norge. De har best forutsetninger for tiden og da er det naturlig at det blir sånn.

- Alltid vært en viktig faktor



Det er landslagstrener Thorir Hergeirsson, og hans trenerteam, som har tatt ut troppen og islendingen føler seg trygg på at Larvik vil komme sterkere tilbake i årene som kommer. Han liker utviklingen i klubben.

- Akkurat nå er det ingen fra Larvik, men vi har noen reserver derfra. De har et ungt og lovende lag, og det er nok mange derfra som kommer til å banke på i framtiden, sier Hergeirsson til Nettavisen.

- I den tiden jeg har jobbet med landslaget, både i team med Marit Breivik og som hovedansvarlig, så har Larvik vært en viktig faktor for landslaget. Det er alltid toppklubbene med tanke på landslaget, sier treneren.

- Stor tro på Larvik



Hergeirsson tror Larvik bare må smøre seg med litt tålmodighet.

INGEN FRA LARVIK: Landslagssjef Thorir Hergeirsson fant ikke plas til noen spillere fra Larvik i sin EM-tropp.

- Jeg har stor tro på det de holder på med. De bygger opp et nytt lag og nå gjelder det bare å ha tålmodighet for Larvik by og folket der. Det tar litt tid å bygge opp et nytt lag, men jeg tror de kan komme tilbake.

- Klubb og landslag går hånd i hånd. Larvik har alltid tonet flagg, og alltid hatt ambisjoner, de vil nå langt. Det samme gjelder for Våg Vipers nå, og så er det flere som kommer etter. Det er positivt. Vi trenger flere klubber med ambisjoner. Landslaget trenger ambisjoner, sier Hergeirsson.

Disse er tatt ut i troppen:

Målvakter:

Katrine Lunde

Silje Solberg

Utespillere:

Veronica Kristiansen

Stine Bredal Oftedal

Amanda Kurtovic

Emilie Hegh Arntzen

Linn Jørum Sulland

Henny Reistad

Marta Tomac

Heidi Løke

Vilde Ingstad

Sanna Solberg

Thea Mørk

Marit Røsberg Jacobsen

Malin Aune

Kari Brattset

