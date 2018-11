EM ryker for Amanda Kurtovic

Alvorlig kneskade for den norske håndballstjernen.

FORNEBU/OSLO (Nettavisen): Det var i Møbelringen Cup-kampen mot Frankrike søndag kveld at Amanda Kurtovic måtte ut med skade.

Mandag kveld bekrefter Norges Håndballforbund at Kurtovic har røket fremre korsbånd i venstre kne og er ute av håndball i flere måneder.

- Dette er en alvorlig kneskade, som vil sette Amanda ut av håndballspill i flere måneder fremover. En slik skade i fremre korsbånd blir normalt operert hos unge mennesker og idrettsutøvere, sier Anne Froholdt, landslagets lege, i en pressemelding.

Forbundet opplyser om at Kurtovic ikke ønsker å bli kontaktet av pressen etter mandagens nyhet og at hun ønsker ro i tiden fremover.

EM ryker



Landslagsstjernen fikk problemer med kneet og hylte av smerte i det skaden inntraff søndag kveld. Hun ble båret av banen og fikk behandling ute ved sidelinjen.

Etter kampen var det ingen som kunne si hvor alvorlig skaden var, men Kurtovic ble sendt rett til sykehus for MR-undersøkelse.

Nå er det altså klart at EM ryker for den norske profilen.

Foreløpig er det usikkert hvem som kommer til å erstatte Kurtovic i den norske EM-troppen.

Lagvenninnene gråt

Under og etter kampen mot Frankrike var den andre norske jentene tydelig preget av det som hadde skjedd med lagvenninnen.

Flere av dem gråt i pressesonen like etter kampslutt.

- Det preger laget, definitivt, og det er forståelig. Det er dette som er det verste med denne idretten vår. Denne type skader. Mange av jentene har vært gjennom det, de vet hva det dreier seg om og hvordan det kjennes. Det er en empati som gir seg utslag, naturligvis, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Nettavisen etter kampen.

Skaden inntraff et stykke ut i andre omgang.

Heidi Løke var blant de som var preget etter kampen. Hun hadde ikke fått snakket med Kurtovic da Nettavisen møtte henne etter kampslutt.

- Nei. Hun er inne i garderoben fortsatt. Det er fryktelig når slike ting skjer, sa Løke til Nettavisen.

- Det er litt vanskelig å glede seg over det man har gjort når noe slikt skjer med en lagvenninne. Vi får krysse alt vi har for at det ikke er alvorlig.

- Har det ikke bra

Thea Mørk vet godt hvor tøft det kan være med skader. Søsteren Nora har slitt med mange skader opp gjennom årene. Det samme har tvillingsøster Thea selv.

- Amanda har det ikke så veldig bra, sa Mørk til Nettavisen.

- Vi vet ikke hva skaden er enda og de tar et kjapt bilde og finner ut av det fort. Vi får bare krysse fingrene for at det går bra, sa hun.

Viktig brikke



Med nettopp Nora Mørk ute med skade fra før var det ventet at Kurtovic ville få mye ansvar under det kommende EM i Frankrike.

Nå må hun se mesterskapet fra sofaen.

27-åringen har vært en viktig brikke for det norske landslaget siden 2011 og har gull fra både VM, EM og OL på merittlisten.

Til daglig spiller hun klubbhåndball for rumenske CSM Bucuresti.

