Fryktet at Linn Sulland (34) ikke skulle komme tilbake: - Vi var i tvil om hun skulle få fullføre kontrakten

I 2016 pådro den norske håndballstjernen seg en alvorlig skade. Veien tilbake har vært lang, tøff og dramatisk.

FORNEBU (Nettavisen): Torsdag var håndballprofilen Linn Jørum Sulland tilbake på landslaget for første gang siden 2016, og om noen uker skal hun spille i sitt første mesterskap (EM i Frankrike) for Norge siden 2015.

Lørdag fulgte hun opp med å banke inn sju mål og bli toppscorer da Norge slo Danmark i Møbelringen Cup.

Det var sommeren 2016, rett i forkant av OL i Rio, at 34-åringen pådro seg en alvorlig skade i kneet på samling og ble satt utenfor i lang tid.

Veien tilbake har vært lang og tøff for storskytteren.

Sulland har måttet jobbe knallhardt for å redde håndballkarrieren og derfor var reaksjonene mange og positive da det tidligere i november ble klart at hun var tilbake i Thorir Hergeirssons tropp til årets EM.

- Jeg ble helt rørt da jeg fikk beskjeden om at hun skulle få være med på landslaget igjen, sa legenden Gro Hammerseng i TV 2s sending torsdag.

- Trodde ikke jeg skulle klare det

Sulland sier hun selv en periode var i tvil om hun skulle klare å komme tilbake og takker klubblaget Våg Vipers for tilliten hun har fått der.

- Det har vært tøft. Det første året trodde jeg ikke at jeg skulle klare å komme tilbake, men det har gradvis blitt bedre og bedre. Nå føler jeg meg ganske bra og det er veldig gøy, sier Sulland til Nettavisen.

Etter EM-uttaket i november har det blitt mange hyggelige meldinger.

- Noen var nok litt overrasket over at jeg fortsatt var aktuell, sier hun med et smil.

- Men det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger og jeg synes det er veldig hyggelig at folk støtter meg, forteller håndballveteranen.

De Nettavisen har snakket med trekker i første rekke fram Sulland selv som den viktigste årsaken til at hun har klart å komme tilbake. De snakker om en enorm dedikasjon, innsatsvilje og mental styrke.

Men hun har ikke gjort hele jobben alene.

- Vipers har vært viktig for meg. Spesielt fysioen og kiropraktoren som har hjulpet meg med mye av treningen, forteller hun til Nettavisen.

34-åringen, som har herjet denne sesongen og scoret hele 50 mål på de åtte første ligakampene, hadde allerede signert for Vipers før hun fikk skaden, og fikk dermed en vanskelig start på tiden i sin nye klubb.

- Totalt imponerende

Kenneth Gabrielsen var hovedtrener i Våg Vipers på den tiden Sulland ble hentet til klubben. Han forteller om det som var en vanskelig tid.

- Vi hadde blitt enige med Linn om at hun skulle komme til Vipers, men så fikk vi beskjed rett før OL om at hun var skadet. Det var en skade som var litt komplisert, og en skade der i hvert fall jeg følte at oddsen ikke var så veldig bra for at hun skulle komme tilbake, sier han til Nettavisen.

- Men det hun legger ned av jobb for å komme tilbake, det var rett og slett totalt imponerende. Hun var så dedikert og så ekstremt motivert.

Han mener det kreves noe helt spesielt for å legge ned den jobben Sulland gjorde, og mener mange nok hadde gitt opp i samme situasjon.

JOBBET MED SULLAND: Tidligere Våg Vipers-trener Kenneth Gabrielsen.

- Du må være sterk mentalt. Linn hadde hatt en ekstremt god karriere fram til da og veldig mange andre i den alderen, med den karrieren bak seg, hadde nok valgt å si at nok er nok, forteller treneren.

- Men hun var fast bestemt på å komme tilbake, sier Gabrielsen.

Vurderte å bryte kontrakten



Den tidligere Vipers-treneren innrømmer at han lenge hadde sine tvil om at det skulle gå og at det hele kunne endt på en helt annen måte.

Tidlig i 2017 møttes klubben og Sulland for å diskutere framtiden.

- Vi var ikke så veldig høye i hatten. Litt ut på nyåret (i 2017), vurderte vi om hun skulle være med videre, vi var i tvil om hun skulle få fullføre kontrakten, men Linn var standhaftig i det møtet. Det var ingen tvil om at hun ville spille videre. Nå i ettertid, er jeg glad for at vi hørte på henne.

- Hadde hun vært nølende på det møtet, så hadde nok kontrakten blitt brutt. Men hun nølte ikke og var fast bestemt. Etter en liten tankeprosess så støttet vi henne og valgte å fortsette, sier Kenneth Gabrielsen.

Det var først utover i 2017/18-sesongen det begynte å løsne.

- Nå er hun tilbake på landslaget, så det er bra at vi tok til fornuft og ga henne sjansen. Det var Linn som var beintøff. Hun sa at dette går fint. Det handlet om å tilpasse ting hele veien, og nå er hun tilbake i tilnærmet full trening. Det var hun også i deler av fjorårssesongen, sier han.

- Ingen «quick fix»

Erik Welhaven Løchen er medisinsk ansvarlig i Våg Vipers og den som har jobbet tettest med Sulland på veien tilbake fra skadeproblemene.

Han forteller litt om hvordan de jobbet i den perioden.

- På en sånn type skade som Linn har, er det ingen «quick fix». Det krever hardt arbeid. Det krever at man er dedikert, har pågangsmot, vilje og et ønske om å komme tilbake, sier Welhaven Løchen til Nettavisen.

- Det er klart det svinger i en slik opptreningsperiode, med gode og dårlige dager. Noen dager er man lenger nede enn andre. Vi var ikke sikre på at hun ville komme tilbake på det nivået hun er nå. Slikt vet du ikke før du er et stykke på vei med opptreningen, forteller han.

Ifølge Welhaven Løchen har det hele veien vært framgang i opptreningen, noe han mener har vært avgjørende. Ting gikk bedre og bedre og kneet til Sulland tålte mer og mer utover i opptreningsperioden.

- Det er nok ikke alle som hadde klart å komme tilbake etter en slik skade. Ikke alle er så tøffe i hodet, motivert og profesjonelle til å gjøre den jobben som kreves for å komme tilbake, mener han.

MEDISINSK ANSVARLIG: Erik Welhaven Løchen jobber tett med Linn Sulland.

- Jeg tror hun har følt at hun har noe ugjort. Hun har hatt et ønske om å komme tilbake. Ikke alle er villige til å legge ned den innsatsen.

- Blir aldri kvitt skaden



Selv om Sulland nå kan spille håndball igjen på høyeste nivå, vil hun aldri helt bli kvitt skaden og må hele tiden jobbe for å holde den i sjakk.

- Det er en type skade du aldri blir kvitt, men du kan fungere veldig bra med den. Du lærer kroppen og skaden å kjenne, og må tilpasse trening og belastning. Vi har måttet tilpasse mye tidligere, men i år har Linn klart å være med på nesten alt, sier Welhaven Løchen.

- Det er ingen hvilepute. Du må hele tiden gjøre en jobb for at det skal fungere. Den ukentlige treningen med tanke på rehabilitering for at kneet skal fungere. Du er ikke i mål på et visst nivå, du må hele tiden ha fokus på det.

Hylles av lagvenninner

Emile Hegh Arntzen er lagvenninne med Sulland i Vipers. Hun er også mektig imponert over den jobben 34-åringen har lagt ned.

- Linn jobber steinhardt. Ikke bare på landslaget, men også for å kunne spille håndball i klubb. Hun har vært utrolig flink til å jobbe og gjør akkurat det hun må. Det er gøy at det har gått så bra i høst og det at hun nå skal være med å spille i EM er også utrolig gøy, sier hun til Nettavisen.

Hegh Arntzen tror også at Våg Vipers har spilt en sentral rolle.

- Jeg tror det er viktig for henne å ha et så bra apparat rundt seg. De har virkelig jobbet hardt sammen for å få det til å fungere, sier hun.

- Nå spiller hun mye i klubb og får ta ansvar der. For min egen del er klubbarenaen viktig og det tror jeg det er for Linn også.

Heidi Løke er en annen som kjenner Sulland godt. De to har spilt sammen i både Larvik og på landslaget opp gjennom årene.

SPILLER PÅ LAG: Emilie Hegh Arntzen er lagvenninne med Linn Jørum Sulland både i klubben Våg Vipers og på landslaget.

- Det har vært utrolig tøft for henne. Det er imponerende at hun er her nå. Jeg vet hvor vondt hun har hatt det, sier Løke til Nettavisen.

- Det er imponerende at hun holder det utrolig høye nivået som hun gjør.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson mener det er god tradisjon blant håndballspillere for å gjøre en god jobb når de blir utsatt for skader.

- Linn har gjort som mange av de andre jentene på laget her når de får store skader. De er ekstremt flinke og dedikert til å jobbe hardt. De gjør det som må til for å komme tilbake, sier islendingen til Nettavisen.

- Vi har ventet og sett hvordan det går. Det er viktig å mestre klubbelastning først, spesielt i en klubb som Vipers som er med i serie, cup og Champions League. Det har sett bra ut og det virker som Linn er godt rustet for å tåle dette mesterskapet her, sier landslagssjefen.

- Klubb med ambisjoner

Denne sesongen har Sulland vært tilbake på sitt beste og gleder seg over at Våg Vipers nå er en klubb som hevder seg både her hjemme og i Europa. Klubben har imponert stort i Champions League i høst.

TILBAKE FOR FULLT: Linn Jørum Sulland, her i aksjon for klubblaget Vipers.

- Det er ekstra morsomt og det var litt av planen da jeg gikk dit. Det er en klubb med store ambisjoner. Planen var at det bare skulle gå bedre og bedre for klubben og det har det så absolutt gjort, forteller Sulland.

34-åringen har gull fra både EM, VM og OL fra før med landslaget og vant Champions League med Larvik tilbake i 2011. Hun har også en rekke ligatitler fra tiden i den tidligere storklubben fra Vestfold.

Nå kan det bli enda mer sølvtøy i premieskapet for veteranen.

Gabrielsen tror Vipers var helt riktig klubb for Sulland i den tunge tiden.

- Jeg tror nok Linn var på den rette plassen, med tanke på den jobben som ble gjort. Vi la ting til rette for henne. Vi visste at hvis vi fikk henne tilbake på banen, så ville hun gi oss en ekstra dimensjon. Hun er én av Europas beste skyttere på høyre back, mener den tidligere treneren.

Det får bærumsjenta muligheten til å vise i Frankrike.

Mesterskapet starter 31. november og varer fram til 16. desember.

