Håndball-keeperen sparker motstanderen rett i ansiktet

Runar-keeper Joachim Christensen fikk direkte rødt kort for å sparke Matko Rotim i ansiktet søndag.

Det ble svært så dramatisk i Bodøhallen. 12 minutter før slutt i Eliteseriekampen mellom Runar Sandefjord og Bodø Håndballklubb.

Joachim Christensen fikk et direkte rødt kort og blått kort for å ha truffet motstander, Matko Rotim i ansiktet under søndagens oppgjør. Blått kort i håndball betyr at forseelsen ble regnet som så grov at det automatisk medførte karantene.

Dette skjedde seks uker etter at Sandefjord Runar-keeper Joachim Christensen fikk direkte rødt kort i en lignende situasjon mot serielederen, Elverum. Da traff Runar-keeperen Elverums Stian Mogen i ansiktet, ifølge Østlandingen.

Da fikk Christensen også direkte rødt kort og ble idømt to kamper karantene. I ettertid anket Christensen utestengelsen og ble senere frifunnet av domskomiteen i Norges håndballforbund.

Se kampen på reprise i Norgessporten. Episoden skjer en time og 18 minutter ut i klippet.



Christensen snakket om det som skjedde med Østlendingen etter kampslutt og han var langt fra fornøyd. Og han planlegger å legge inn en ny anke, for å bli frifunnet.

- Det er samme prosedyre som sist. Da vant jeg, og det skal jeg gjøre denne gangen også. Jeg hoppet ut i stjerne, med knær og føtter oppe. Om jeg kunne bremset bevegelsen da, så kan jeg fly også. Jeg var uheldig og traff i ansiktet med leggen min, men det var ikke med vilje, sa Christensen.

- Jeg sto ikke på seks meter heller. Jeg har aldri blitt dømt på dette før, og har heller aldri sett det blitt dømt i internasjonal håndball. Om det skal dømmes på det, så kan jeg ikke spille håndball mer. Det er veldig frustrerende å få to slike på en sesong, forklarte Christensen til Østlendingen.

Det er fortsatt ikke bestemt om Christensen vil bli frifunnet fra anken eller ikke.

Les mer fra Østlendingen her!

Mest sett siste uken