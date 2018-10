Håndballprofilen Stine Skogrand er gravid

Går dermed glipp av EM i Frankrike.

Det bekrefter Norges Håndballforbund i en pressemelding onsdag.

Det betyr at 25-åringen går glipp av EM i Frankrike i november og desember.

Skogrand og samboer Eivind Tangen (norsk landslagsspiller og Skjern-spiller) venter sitt første barn til sommeren.

- Vi i trenerteam landslag kvinner, gleder oss selvsagt stort på Stine og Eivind sine vegne, vi gratulerer og ønsker lykke til, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson i en pressemelding.

Skogrand har i siste årene blitt en stadig mer sentral spiller for Norge og dermed er det nok en kvalitetsspiller mindre å velge mellom når Hergeirsson skal ta ut EM-troppen senere i høst.

Fra før er det kjent at Nora Mørk går glipp av EM, på grunn av skade.

Skogrand spiller etter planen sin siste kamp for klubblaget Herning Ikast Håndbold 30. oktober (bortekamp mot Silkeborg Voel, klubben hun for øvrig spilte for forrige sesong).

Så langt i karrieren har Stine Skogrand spilt 72 A-landskamper og scoret 114 mål siden hun debuterte 20. april 2013 (mot Sør-Korea). Siste kamp til nå var mot Danmark i Golden League 30. september i år.

