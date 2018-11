Heidi Løke viste vei da Norge sløste med sjansene

Norge hadde få problemer med å slå Danmark, men sjansesløsingen fikk TV 2-ekspert Gro Hammerseng Edin til å riste på hodet.

NORGE - DANMARK 28-22:

FORNEBU (Nettavisen): Norge skjøt bom, bom og bom en periode i lørdagens kamp mot Danmark i Møbelringen Cup.

Danmark-keeper Althea Reinhardt reddet en periode sju skudd på rad og det siktet var helt klart ikke stilt helt riktig inn for de norske spillerne.

- Uvant kost



TV 2-ekspert Gro Hammerseng Edin likte ikke det hun så i det norske angrepet de første 30 minuttene og mente det var for svakt.

- Vi brenner for mange sjanser. Vi spiller godt og kommer til mange sjanser, men det er ikke god nok kvalitet på avslutningene. Vi får for lite ut av det, sa Hammerseng Edin i pausen.

- Det er uvant kost at vi brenner så mange sjanser. Det kan være fordi vi mangler en Stine (Bredal Oftedal) der, som pleier å være en trygghet for oss, sa TV 2-eksperten.

Veronica Kristiansen sier seg enig i at det ble for mye bom.

- Det er en mye bedre kamp enn det vi viste på torsdag. Kommer til mange gode sjanser, men det blir mange bomskudd. Vi prøver nye ting og rullerer på laget, så det ser veldig bra ut, sier hun til Nettavisen.

- Danmark har gode målvakter, men 12 bomskudd er ganske mange for mye, mener Kristiansen videre.

Lønset etter pause



Heidi Løke oppsummerer det hele litt på samme måte.

- Det er mye positivt vi kan med oss. Spiller bra bakover stor deler av kampen og keeperne er gode. Vi bommer litt mye i løpet av kampen, men vi vinner jo med seks mål for det, så det kunne vært mye mer, sier Løke til Nettavisen.

- Det handler lit om presisjon. Vi vet hvordan Reinhardt står, hun er en god målvakt, men vi må ha litt mer tålmodighet når vi skyter, mener strekspilleren som scoret fem mål lørdag.

Etter pause løsnet det i langt større grad for det norske laget og anført av en målfarlig Heidi Løke hadde de få problemer med å slå danskene.

Det danske laget virket etter hvert å gi opp og der sjansene ikke satt før pause, satt det meste i andre omgang og det ble seier med stor margin.

Det endte til slutt med 28-22 til Norge.

Bom, bom, bom



Det ble en jevn åpning på kampen i Telenor Arena og den danske keeperen Althea Reinhardt hadde lenge et overtak på de norske spillerne.

Lagene fulgte hverandre til 5-5 innledningsvis, men så var Reinhardt plutselig i det umulige hjørnet og reddet sju avslutninger på rad.

Fra Norge scoret sitt femte mål ved Kari Brattset, til det sjette kom ved Vilde Mortensen Ingstad, gikk det nesten åtte minutter.

Etter denne svake perioden løsnet det imidlertid mer for de norske jentene og anført av en sikker Malin Aune gikk Norge fra 6-6 til 10-6.

Aune og Sulland



Aune noterte seg for totalt tre scoringer i løpet av første omgang. Det samme gjorde Norges storskytter, Linn Jørum Sulland.

Mot slutten av omgangen pådro danskene seg flere utvisninger og Norge fikk muligheten til å spille i flertall mye rett før pausen.

Supertalentet Henny Reistad kom inn og satte inn sitt andre landslagsmål i karrieren mot slutten, mens Aune satte omgangens siste mål.

MYE BOM, MEN LETT SEIER: Norge og Linn Jørum Sullandmøte Danmark i Møbelringen Cup og vant.

Til pause var vertene foran med 13-10, men hadde effektiviteten vært litt bedre, kunne kampen langt på vei vært avgjort etter 30 minutter.

Keeper Katrine Lunde skal også ha mye av æren for at Norge gikk til pause med ledelse. Hun vartet også opp med flere gode redninger.

Løke viste vei



I andre omgang byttet danskene ut den gode Reinhardt fra start av og satte inn Sandra Toft. Norge på sin side satte inn Heidi Løke.

Strekspilleren nettet tre ganger på de første drøye fem minuttene, men Veronica Kristiansen også bidro med tre mål de første minuttene.

Åtte minutter ut i andre omgang ledet Norge med 19-12.

Det var tydelig at danskekeeper Toft ikke hadde et like godt tak på den norske spillerne som sin lagvenninne, samtidig som de norske avslutningene også ble noen hakk hvassere etter pausen.

Norge bare fortsatte denne offensiven utover i omgangen og Danmark virket etter hvert resignert. Ti minutter før slutt sto det 26-16.

Det endte til slutt med 28-22.

Linn Jørum Sulland ble Norges toppscorer med sju scoringer. Løke endte på fem mål, alle kom i løpet av andre omgang.

