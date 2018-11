Herrem vraket til EM

Troppen ble offentliggjort tirsdag.

Saken oppdateres!

OSLO (Nettavisen): Tirsdag ble den norske troppen til håndball-EM offentliggjort.

Trener Thorir Hergeirsson annonserte laget han tar med seg til EM i Frankrike, som spilles i perioden 29. november til 16. desember.

Herrem vraket



Norge er regjerende mestere, etter å ha gått til topps i 2016 og møter Romania, Tyskland og Tsjekkia i den innledende runden i år.

- Folk sier ofte til meg at det må være lett å ta ut et lag, dere har jo gjort det så mange ganger. Det må bli enklere for hver gang, sier de, men det er det absolutt ikke, sier Hergeirsson om uttaket.

I forkant av uttaket var det knyttet stor spenning til om veteranen Camilla Herrem ville komme med i troppen. Mye tydet på at det sto mellom Herrem og Thea Mørk på venstre kantspillerplass.

Hergeirsson valgte Mørk foran veteranen denne gang. Dermed får tvillingsøsteren til Nora Mørk sjansen til å vise seg fram i EM.

I tillegg var en annen veteran, Linn Jørum Sulland, tatt ut i bruttotroppen og hadde slik sett muligheten for en mesterskapscomeback.

Sulland kom med i troppen. Hun har den siste tiden imponert på klubblaget Våg Vipers.

Før uttaket var det allerede kjent at stjernen Nora Mørk går glipp av mesterskapet på grunn av skade, mens profilen Stine Skogrand heller ikke reiser til Frankrike, fordi hun og samboeren venter barn.

Totalt er det 16 jenter med i den norske troppen.

Disse er tatt ut i troppen:

Målvakter:

Katrine Lunde

Silje Solberg

Utespillere:

Veronica Kristiansen

Stine Bredal Oftedal

Amanda Kurtovic

Emilie Hegh Arntzen

Linn Jørum Sulland

Henny Reistad

Marta Tomac

Heidi Løke

Vilde Ingstad

Sanna Solberg

Thea Mørk

Marit Røsberg Jacobsen

Malin Aune

Kari Brattset

Mest sett siste uken