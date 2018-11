Tross to år som håndballpensjonist vartet Goran Rajkovic (38) opp med viktige redninger da Drammen påførte Arendal sesongens første nederlag.

Med to målvakter og fire utespillere på skadelisten var det langt fra et toppet Drammen-lag som tok imot Arendal i egen hall.

Austegdene ville med poeng ta tilbake tabelltoppen fra Elverum, men må ta helg på andreplass etter at Thomas Horneland Boilesand (19) sikret 29-28-seier for vertene sekunder før slutt.

Rajkovic var en sentral brikke og bidro med ti redninger for drammenserne. Kroaten la opprinnelig opp for to år siden.

– Det var fantastisk, men vi er et lag. Det var jævlig bra fra første til siste mann. Alle var bra i dag. Det var hele laget som vant, sa Rajkovic til TV 2.

Drammen klatret til fjerdeplass etter triumfen.

