Kommentator med grov tabbe på direkten:- Å fy f**n. Nå får jeg sparken

Midt under helgens oppgjør mellom Nøtterøy og Vålerenga skjedde det som nå skaper reaksjoner. Kommentatoren uttalte at «det er digg at det ikke er noen negere på banen».

Situasjonen oppsto under den norske førstedivisjonskampen, som ble vist på Tønsbergs Blad på lørdag.

Den ene kommentatoren uttalte da følgende:

«Det jeg må si, Mikael, er at det er digg at det ikke er noen negere på denne banen her. Veldig digg. Det kan vel du, som neger, også si er veldig digg» sa den ene kommentatoren i en spøkefull tone.

«Å fy faen, jeg får sparken»

Litt senere, da de ble gjort oppmerksomme på at de hadde vært på lufta, gikk alvoret opp.

«Å faen, hvis det stemmer er vi «fucked». Å fy faen, jeg får sparken», sa kommentatoren.

Når Nettavisen mandag kontakter kommentatoren som sto for utsagnene, er han langt nede og lei seg.

Slik forklarer han det som skjedde:

- Vi fikk hele tiden beskjed om at «det ikke er lyd her». Først skravler vi oss i mellom, så begynner kampen og vi får fortsatt beskjed om at det ikke er noe lyd. Vi slår oss da til ro med at her blir det ikke noe kamp, sier han innledningsvis til Nettavisen.

- Den spontane ideen der og da var å lage en snap hvor man først filmer utover på banen, kommer med kommentaren, og så filmer sidekommentatoren som da er en god venn og i tillegg mørkhudet, men som har mye selvironi på det. Det var ment til en privat gruppesamtale mellom våre venner. Dette var ikke noe som ble sagt i regi av å være kommentator. Det var noe vi trodde var en privat samtale som beklageligvis ble tatt opp og ble direktesendt, sier han.

ILLUSTRASJONSBILDE: Her fra en annen kamp i Nøtterøyhallen.

Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball, er klar over situasjonen når Nettavisen tar kontakt. Det er Norsk Topphåndball som produserer sendingene fra kampene.

- De slet med lyden da de startet kampen, og de to kommentatorene ble da sittende og tørrprate litt for å sjekke lyd. De tok da av seg headsetet fordi de ikke fikk kommentert, og så laget de to ungguttene en snap. Det ungdommelige forsøket på å være morsom på snap ble fanget opp av en av mikrofonene, forklarer Barthold om situasjonen.

- Uakseptabelt

Han er svært kritisk til det som har skjedd. Han forteller at den aktuelle kommentatoren allerede har stilt sin plass til disposisjon og lagt seg helt paddeflat.



- Det er en uakseptabel kommentar, et dårlig forsøk på å være morsom, og når du er på jobb må du la sosiale medier og andre ting være, sier han.

Barthold forteller at han raskt ble kontaktet av produksjonens «teamleader» etter kampen og fikk en forklaring på hva som hadde skjedd.

- Det dreier seg om en ung gutt, dette her. Han er en flink fyr og jeg vet at dette er holdninger han ikke har. Kameraten som satt sammen med han er farget. Jeg har sagt at det er lov å gjøre feil, under forutsetning av at dette ikke gjentar seg. Men fra vår side gjør ikke dette at han ikke får kommentere mer, sier Barthold.

Avsluttet samarbeidet umiddelbart

Sigmund Kydland, ansvarlig redaktør i Tønsberg Blad, stiller seg kritisk til situasjonen som oppsto.

- Det er svært beklagelig at dette skjedde, og vi avsluttet kommentatorsamarbeidet med vedkommende umiddelbart, sier Kydland til Nettavisen.

Den aktuelle kommentatoren har ikke hatt det godt med seg selv etter helgens kamp.

- Det er viktig å understreke at jeg legger meg fullstendig paddeflat. Det er ikke slike holdninger jeg står for i det hele tatt. Jeg angrer veldig og synes hele situasjonen er veldig, veldig dum, sier han.

Vålerenga håndball sendte mandag ut en pressemelding om det som skjedde. Der markerer de sterk avsky til det som ble sagt og omtaler kommentarene som «rasistiske utsagn».

- Vi er stolte av å være en klubb som sprer gode og inkluderende holdninger i idretten og håper at alle som følte seg støtt av det de hørte under direktesendingen, blir minnet på at håndballen er for alle, uttaler Are Fagerhaug, styreleder i Vålerenga Håndball.

For ordens skyld:

Nettavisen er eid av Amedia, som også eier Tønsbergs Blad, som altså viste den aktuelle kampen i helgen. Det ble forrige uke kjent at Amedia har kjøpt rettighetene til å vise norsk topphåndball på nett.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken