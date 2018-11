Kristoffer Henriksen tror Halden kan overraske i NM-finalen

Halden-profilen takker gamletreneren for at han fremdeles spiller håndball.

Kristoffer Henriksen (27) ble erklært håndballinvalid, jobber 100 prosent ved siden av håndballen og har knapt trent med klubblaget de siste tre årene. Denne uken ble han den store helten, da han skjøt Halden Topphåndball til en historisk cupfinale i NM.

- Det var en cupbombe. Det var det. ØIF Arendal var soleklare favoritter. På hjemmebane og i en helt fullsatt hall. Alt lå til rette for at de skulle til Spektrum, sier Henriksen til Nettavisen.

Slik gikk det altså ikke. I stedet kunne Henriksen og lagkameratene juble for klubbens første cupfinale.

- Jeg sjekket telefonen ti minutter etter matchen, da var det tolv ubesvarte anrop, 20 meldinger og 50 varsler på Facebook. Det er mye gutter og familie og hele pakka som følger med og er klar over hva som skjer, forteller Henriksen, som plutselig fikk en smakebit på det å være superstjerne.

Trives i Halden

Men noen superstjerne har 27-åringen egentlig aldri ønsket å være. For drømmen om å være håndballproff har egentlig vært ikke-eksisterende.

- Jeg har alltid hatt det bra der jeg har vært. Jeg har ikke hatt noe behov for å dra noe annet sted.

Han har fått høre at han kunne spilt i Europa om han ønsket det.

STOLT: Trener Jan Thomas Lauritzen var stolt etter semifinalen mot ØIF Arendal.

- Jeg vet jo egentlig dette selv også. Likevel, det er et alternativt liv jeg kunne hatt om ting hadde ligget til rette for det. Men nå skal jeg spille finale i NM, vi har slått Elverum i serien for ikke så lenge siden og ligger på femteplass i serien. Det er ikke så fryktelig mange bedre håndballag i Norge man kan spille på. I tillegg har jeg et komplett liv i Halden med familie og venner. Jeg ser ingen grunner til å gå. Dette er klubben min, sier Halden-profilen.

Også Halden-trener Jan Thomas Lauritzen, som selv har spilt i Tyskland, mener at potensialet til Henriksen kunne ført han ut i de store europeiske ligaene.

- Han kunne nådd det. Han kommer jo på trening nå, sånn av og til og herjer med førstesekseren vår. Så det er jo litt artig, sier Lauritzen til Nettavisen, før han legger til:

- Men blir det mye trening, da herjer han ikke!

Spesiell gruppe

Matchvinner Henriksen sitter på sykkelen og restituerer etter tirsdagens bragd da Nettavisen tar kontakt. Han er stolt over det Halden har fått til, men virker ikke særlig overrasket. Denne spillegruppa er nemlig noe for seg selv.

- Det er litt dette vi ønsker og har trent på; at vi gir ikke opp og vi gir alt vi har. Samtlige skal sitte fornøyde på bussen hjem etter å ha gitt alt i kampen. Det gjelder uansett om det blir tap eller seier. Det måtte bare briste eller bære. Vi gikk utpå der med lave skuldre og hadde ingenting å tape, forteller Henriksen til Nettavisen.



- Dette er en kompisgjeng og alle unner hverandre suksess. Blir én tatt av, så kommer neste inn og da er det full pupp og full støtte «åkke som»! Det er et flott lag å være i!

Fikk du med deg? Keeper sparker strekspiller i ansiktet:

Trekker frem gamletreneren

Halden Topphåndball rykket opp til Eliteserien i 2014, og har siden ikke sett seg tilbake. Henriksen er den lokale bærebjelken som har vært i klubben lenger enn noen andre. Én annen mann ønsker 27-åringen likevel å trekke fram som helt avgjørende for både klubbens og hans egen suksess: Hans tidligere trener, Jonas Wille.

- Jeg er veldig takknemlig for Jonas. Han er den eneste grunnen til at jeg fortsatt spiller i dag. Han ringte meg rett etter semifinalekampen og var rørt og hadde grått fra seg. Han ville prate litt, og da ble jeg like rørt selv. Vi ble sittende og mimre og prate om reisen opp til dette. Om alle håndballtimene i hallen her som ingen andre bryr seg om, sier Henriksen.

Wille mener at det er 27-åringen selv som skal ha æren for at han nå får oppleve det han gjør.

- Man blir glad for å høre sånt, og som trener må man samle på den rosen man kan få. Men Kristoffer har betydd mye for meg også, og det er han selv som har æren for dette. Det er veldig imponerende det han nå har fått til, men jeg har jo visst det lenge - at det bor i han. Jeg har sett Kristoffer enda bedre enn det han er nå også. Men det er på trening, nå har han gjort det i en slik kamp, og det gjør meg imponert, sier Wille til Nettavisen etter å ha blitt informert om Henriksens skryt.

AVGJØRENDE: Jonas Wille har vært helt avgjørende for Kristoffer Henriksens håndballkarriere.

Skademareritt

Henriksen har ikke bare hatt det enkelt på veien mot tirsdagens semifinalebragd. Han har møtt på utfordringer på veien mot den drømmen han nå føler han lever. Etter å ha slitt med «jumpers knee» i flere år, fikk han operert begge knærne. Kort tid etter dukket det likevel nye skader opp. Denne gang i skulderen.

- Det er litt derfor jeg aldri har fått satset og trent regelmessig. Jeg slet først med begge knærne. Jeg klarte bare å spiller kamper, og da måtte jeg ligge med beina høyt i et par dager for å i det hele tatt klare å gå. Så kom skuldergreiene. Skulderen ble dratt ut av ledd - det var en ganske hissig skade. Da hadde ikke fysioterapeuter helt troen på at jeg skulle kunne kaste en håndball igjen. Jeg ble erklært håndballinvalid, forteller Halden-spilleren.



Selv den dag i dag sliter Henriksen med å kaste skikkelig. Han må ty til underarmskast i stedet for overarmskast, og får ikke skutt like hardt som tidligere. Men som han selv sier:

- Det er jo tydeligvis bra nok.



Fulle dager

En kombinasjon av at kroppen ikke fungerer optimalt, samt et liv med full jobb som olje- og gassarbeider, i tillegg til å ha en familie å ta seg av, har ført til svært lite tid til håndballtreninger de siste årene.

- Det er i treningsstudio at jeg har holdt håndballformen min. Jeg har hatt i gjennomsnitt én, kanskje to håndballtreninger i uka de siste tre-fire årene. Det er der jeg har holdt relativt matchform, selv om det ikke har vært optimal håndballtrening.

Dagene fylles raskt opp, og Henriksen er nødt til å hoppe fra sted til sted i et raskt tempo. Fra håndballhallen drar han gjerne rett på nattevakt. Så kommer han hjem, og da bærer det i barnehagen. Etter noen timer søvn midt på dagen, forsøker han å få seg en styrkeøkt, før han er klar for mer jobb eller familietid.

- Det går i ett. Jeg rekker å bli sliten. Men jeg er helt avhengig av hun hjemme. Hun tar fryktelig mye av støyten med barna. Det hadde aldri gått uten henne, erkjenner 27-åringen.

JUBEL: I romjulen kan det bli NM-gull på Halden-spillerne.

Gleder seg til finale

29. desember har Henriksen en plan om å fullende kapittelet som heter NM 2018. Da er han overbevist om at Halden skal kunne klare å ta skalpen på storfavoritt Elverum.

- Det blir som sist kamp. Vi møter opp og går for å vinne, og vi har ingenting å tape. Vi er underdoger og så lenge vi har gitt alt, skal vi være fornøyde på banketten uansett.

Han får full støtte av trener Lauritzen.

- Det var jo helt vilt i semien! Det var ikke noe sjokk, for vi visste at vi kunne klare det. Og i finalen kan vi ta Elverum. Vi tok de sist i ligaen, og vi kan klare det igjen, mener treneren.

Og Henriksens tidligere trener, Jonas Wille, han er klar på at 27-åringen nok en gang kan bli tungen på vektskålen.

- Bare han får godfølelsen, så kan han score alt fra seks til tolv mål, sier Wille, til tross for at han anser Elverum som favoritt i kampen.

