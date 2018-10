Nora Mørk ble operert fredag - ute i seks måneder

- Det gikk slik hun fryktet, sier trener Thorir Hergeirsson.

TV 2 skriver at håndballstjernen Nora Mørk ble operert fredag. Menisken er skadet og Mørk er dermed ute i minst seks måneder, ifølge kanalen.

Gikk som hun fryktet



Dette betyr at EM i november og desember ryker for Mørk.

- Det gikk slik Nora fryktet da vi pratet med henne. Hun må sy menisken. Det betyr at hun er ute i rundt seks måneder til, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson om operasjonen til TV 2.

- Dette er et resultat av håndball spilt over lang tid. Da må vi andre stille opp og støtte henne. De beste folkene har gjort operasjonen. Hun har tilgang til de beste folkene i opptreningen. Det er det vi som landslag kan gjøre for at hun skal komme tilbake, sier islendingen videre.

Nettavisen var fredag i kontakt med Mørks far og manager, Morten Mørk. Han var på sykehuset med datteren og henviste videre til landslagssjef Hergeirsson.

Mørk pådro seg den siste av flere alvorlige kneskader 5. februar i en mesterligakamp mot danske Nyköbing Falster.

Den siste tiden hadde Ungarn-proffen drevet opptrening og prognosene har vært gode.

Men i slutten av september kom tilbakeslaget.

Den norske jentas klubb, Györ, kunne melde at Mørk hadde fått kjenning med smerter i det aktuelle kneet og måtte gjennom en ny operasjon.

- Det føles som jeg står mellom å gi opp og eller se hvor mye mer jeg kan takle, skrev håndball profilen på nettsamfunnet Instagram.

Følelsen av å være knust



Til TV 2 sa håndballesset den gang at hun var langt nede etter nok en skade.

- Nå blir det faktisk å legge seg under kniven med knærne for åttende gang. Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, å miste motet og motivasjonen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva veien videre blir, for nå er jeg bare en håndballspiller som ikke spiller håndball, sier Mørk til TV-kanalen.

- Jeg har ikke dårlig tid, så jeg må bare gjennom opptreningen igjen, men nå har jeg mistet troen. Det hele føles litt meningsløst. Nå vet jeg ikke hva jeg tør å tro og håpe på lenger, sier Mørk, som forteller at skaden først oppstod etter en vridning på trening med Györ for to uker siden.

EM ryker



Landslagslege Nils Leraand opplyste til NTB i slutten av september at smertene Mørk skal ha kjent den siste tiden altså er relatert til menisken i kneet.

- EM hang i en tynn tråd før dette. Nå må vi nok glemme EM for Noras del, sa legen da.

Årets EM går i Frankrike i november og desember.

Mørk har hele tiden holdt fast ved håpet om å rekke den turneringen. Landslagssjef Thorir Hergeirsson sa på sin side at han ikke regnet med Mørk, men tok det som en bonus dersom stjernespilleren ble klar i tide.

Det blir hun altså ikke.

