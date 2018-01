Norge tapte drama i EM-åpningen

Norge ledet lenge, men Frankrike ble for sterke til slutt.

FRANKRIKE - NORGE 32-31:

Norge EM-åpnet mot Frankrike fredag kveld, laget som slo nettopp Christian Berges gutter i finalen av VM for et snaut år siden.

Det endte med tap etter en svært dramatisk kamp.

Norge lå lenge foran, men mot slutten kom Frankrike tilbake og sikret seg de to poengene. Dermed står Norge så langt med null poeng.

- Dette synes jeg var tungt. Vi får kampen inn i vårt spor, men bommer på noen klare sjanser og har noen tekniske feil på slutten, som vi blir straffet vanvittig for. Det er marginer som avgjør, sier trener Berge til TV 3.

Hviterussland er neste motstander for det norske laget.

Se de dramatiske sluttminuttene:

- Dette er ufattelig tungt. Vi føler vi styrer kampen fra start til slutt, men det glipper litt på slutten, sier Norges toppscorer Kent Robin Tønnesen til TV 3 etter kampen.

Spenningen var det imidlertid ingenting å si på.

- Jeg er så nervøs at jeg blir kvalm, kommenterte TV 3-kommentator Daniel Høglund da det gjensto rundt ti minutter av kampen.

- Herregud, hvorfor må det alltid være så spennende, sa han litt senere da det franske laget hentet inn Norges ledelse rett før slutt.

Lugget litt



Norge tegnet seg i scoringsprotokollen først ved Kent Robin Tønnesen, men det var Frankrike som var det beste laget innledningsvis i Kroatia.

Lagene fulgte hverandre riktig nok til 2-2, men da begynte stjernene til det franske laget å dra ifra. 2-2 ble raskt til 4-2 og 5-2 før Norge igjen kom på scoringslisten. To raske mål av Tønnesen ga Norge ny kontakt.

Til tross for litt smårusk i starten jobbet Norge seg sakte, men sikkert inn i kampen. Frankrike lå lenge foran og ledet både 7-4 og 8-5, men etter hvert våknet Norge. Keeper Torbjørn Bergerud sto også stødig bak.

Norges keeper vartet opp med flere gode og viktige redninger.

Norge var altså tre mål bak på stillingen 8-5 til Frankrike, men tre kjappe mål av Magnus Jøndal, Tønnesen og Kristian Bjørnsen sørget for at det plutselig var balanse i regnskapet. Lagene fulgte hverandre deretter tett fram til 11-11, før Norge tilrev seg et initiativ i denne EM-kampen.

Sagosen våknet



De siste minuttene var Norge det klart beste laget. Mål av Jøndal og Christian O'Sullivan sørget for at Norge gikk opp i en tomålsledelse på 13-11. Inn mot pause var Norge foran hele veien og etter de første 30 minuttene ledet det norske laget 17-15 mot VM-mesterne.

Sander Sagosen spilte seg opp, i likhet med resten av laget, utover i første omgang og han noterte seg for de to siste norske målene før hvilen. Totalt ble det tre mål og fire assists på trønderen i første omgang.

Norges toppscorer før pause var Tønnesen med fem mål.

Nektet å gi seg



Den første omgangen var svært positiv av Norge, men som kjent spilles det to omganger i håndball og franskmennene nektet å gi seg.

Norge holdt seg foran, og ledet en stund med 24-21, men Frankrike slo tilbake nærmet seg stadig. Etter 45 minutters spill var de bare ett mål bak på 24-23 og dermed ble det en svært spennende innspurt på kampen.

Selv om forsvaret til Norge ikke var helt der det skulle, funket det bra framover. Frankrike pustet Norge i nakken på 25-24, men mål av først Bjørnsen og deretter Marius Gullerud skaffet en etterlengtet luke.

Norge var igjen tre mål foran, men lykken ble kortvarig. Luc Abalo scoret nemlig to ganger på kort tid og igjen var det ett mål som skilte lagene.

De ti siste minuttene ble dermed et realt drama.

Drama



Rett før slutt sto det 30-30 og da fikk Frankrike en spiller utvist i tominutter etter en mildt sagt tøff behandling av Bjarte Myrhol.

Norge klarte imidlertid ikke å unytte denne muligheten og like etter pådro i stedet Kent Robin Tønnesen seg også en tominutter.

Frankrike gikk opp i 31-30-ledelse i det påfølgende angrepet, men ett minutt igjen utlignet Bjørnsen for Norge.

Det holdt likevel ikke. Frankrike dro til slutt i land en 32-31-seier.

