Suksesstrener takker for utfordringen han fikk av Bjarte Myrhol

Gir nordmannen mye av æren for at han har holdt seg i yrket.

Ole Nørgaard har oppnådd stor suksess som håndballtrener for danske Skjern, klubben til de norske landslagsprofilene Bjarte Myrhol og Eivind Tangen.

Tidligere i høst ble det likevel klart at Nørgaard gir seg i jobben etter inneværende sesong.

I et intervju med DR takker Skjern-treneren blant andre Myrhol for å ha gitt ham ekstra motivasjon til å holde det gående noen ekstra år.

Strekspilleren, som har vært førstevalg for norske landslagssjefer i en årrekke, sa nemlig klart ifra til Nørgaard da han hadde skrevet under for Skjern i 2015.

- Tente en flamme



- Like etter at han kom klubben sa Bjarte Myrhol: «Du skal vite at jeg forventer du gjør alt som står i din makt for å forbedre oss best mulig», avslører Nørgaard overfor DR.

- Det tente en flamme. Det satte et klart skille, når man går og tenker på hvor lenge man skal fortsette. Her kom det en utfordring som skulle tas, fortsetter Ole Nørgaard.

Denne sesongen er den sjuende med 54-åringen i hovedtrenerrollen for klubben fra Vest-Jylland.

I samme periode har Skjern vunnet fem titler og spilt ni finaler. Fjoråret ble et stort høydepunkt med dansk seriemesterskap og kvartfinale i Champions League.

Så langt i høst har det gått en del tyngre i hjemlig serie for Skjern. Med Bjarte Myrhol tilbake etter en kneskade, kommer det kanskje flere oppturer i nær framtid.

På etterskudd



Etter fem tap ligger tittelforsvareren bare på en sjuendplass på tabellen, med åtte poeng opp til Aalborg på toppen.

Allerede 16. oktober, etter åtte seriekamper og fire tap, ble det kjent at både Nørgaard og assistenttrener Henrik Kronberg gir seg etter sesongen.

Fra sommeren av planlegger Nørgaard å jobbe med noe helt annet. Likevel forsikrer treneren at han på langt nær føler seg ferdig nå, og det venter mange spennende oppgaver i Skjern før den tid.

Nørgaard har tidligere i trenerkarrieren hatt ansvaret for Danmarks U21-landslag. I den perioden ledet han de rødhvite unggutta til tre gull og tre sølv i VM og EM, samt to EM-bronsemedaljer.

Mest sett siste uken