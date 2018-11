Supertalentet Henny Reistad om TV 2-innslag: - Jeg ble veldig satt ut

19-åringen debuterte på A-landslaget torsdag. I det siste har det blitt mye oppmerksomhet på ungjenta.

NORGE - UNGARN 25-19:

FORNEBU (Nettavisen):19 år gamle Henny Ella Reistad har fått mye oppmerksomhet i høst, men først torsdag fikk det norske supertalentet sin A-lagsdebut for Norge.

Det skjedde i møtet med Ungarn i Telenor Arena.

Reistad kom til toppklubben Våg Vipers fra Stabæk før denne sesongen og har imponert voldsomt i høst. I eliteserien har det blitt 21 scoringer på åtte kamper og i Champions League har hun banket inn 28 mål.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson kunne nesten ikke overse 19-åringen da han tok ut sin tropp til EM i Frankrike og torsdag fikk hun sin første smak av spill med håndballjentene, i oppkjøringsturneringen Møbelringen Cup.

Ungjenta markerte seg umiddelbart med tøft forsvarsspill og på tampen av første omgang scoret hun sitt første mål for Norge.

- Var veldig flaut



Reistad innrømmer overfor Nettavisen at det var en del nerver.

- Dette var veldig gøy. Det var over all forventning at jeg fikk spille så mye. Jeg var litt nervøs. Det var litt nerver etter den første treningen og når vi begynte å forberede oss til kampen, sier hun til Nettavisen.

De siste dagene har unge Reistad figurert mye i mediene, noe hun stort sett synes har gått greit, selv om det er litt uvant. Onsdag kom det imidlertid et innslag på TV 2, som hun ble ganske satt ut av.

TV-kanalen hadde nemlig gravd fram Reistads gamle videoblogg fra 2012. I innslaget ser vi blant annet en 13 år gammel Henny Reistad som rangerer hvem hun synes er de peneste jentene på landslaget.

Både Linn Jørum Sulland og Amanda Kurtovic ble nevnt, jenter hun nå spiller på landslaget sammen med.

- Ja, jeg ble satt ut. Det var hvert fall ikke ventet, sier hun.

- Men det ligger jo ute på nettet. Selv om det er veldig flaut, så må man tenke på at det er litt gøy også, sier den 19 år gamle debutanten.

Om bare noen uker reiser Reistad og de andre jentene til Frankrike for å spille EM og der venter nok mer oppmerksomhet fra media.

NA+ sender eliteserien i håndball for menn og kvinner. Få full oversikt her.

- Har ekstrem fart



TV 2-ekspert Bent Svele har stor tro på at Reistad er en spiller som kan komme til å bli dominerende for Norge i mange år framover.

- Det er ikke sikkert hun blir en hit i dette mesterskapet nå, men på sikt er det en spiller som skal styre Norge, sier han til Nettavisen.

- Hva er det som gjør henne så spesiell?

- Hun hadde en fantastisk sesong for Stabæk i fjor, et lag som rykket ned. Hun har ekstrem fart, et godt skudd og er en spiller som passer bra inn i den stilen Norge ønsker å ha, men stor fart og stort trykk, sier han.

- Hun har vært den beste spilleren i den norske ligaen denne sesongen og hun har vært fantastisk i Champions League, sier Svele videre.

TV 2-profilen mener Reistad har kvaliteter til å gjøre seg bemerket allerede i sitt første mesterskap, EM i Frankrike om noen uker.

- Hun har allerede vist at hun takler å være på den store scene. Det betyr at de ikke trenger å være redd får bruke henne når vi kommer til EM.

- Lett å hive seg rundt

Landslagssjef Thorir Hergeirsson forsøker som vanlig å dempe forventingene en smule og minner om at Reistad kun er 19 år.

- Hun er kvalifisert basert på sine håndballkvaliteter, men er ung og vi skal skyndte oss langsomt. Det er lett å hive seg rundt i begeistring over den enorme utviklingen hun har hatt, sier han til Nettavisen.

- Vi har fulgt henne over tid. Sett henne i yngres landslag i flere år, og fulgt henne i Stabæk. Hun har taklet overgangen til Vipers og Champions League godt, men samtidig er det viktig å tenke på at hun skal få vokse langsomt inn i vår tropp, stille og rolig, sier Hergeirsson.

SLO UNGARN: Malin Aune og Norge.

Islendingen beskriver henne som en eksplosiv spiller.

- Hennes kvaliteter er eksplosivitet - hurtighet i både ankomst, kontra og angrep. Hun er anvendelig i forsvar og kan spille både «toer» og «trer».

Solid ledelse



Norge hadde et godt grep om kampen før pause, selv om de i perioder slapp ungarerne litt for lett til og pådro seg noen unødvendige mål imot.

Etter halvspilt omgang var det ganske jevnt i Telenor Arena på stillingen 8-5 til Norge, men etter en time out fikk det norske laget strammet opp.

Derfra og inn handlet det meste om vertene og til pause ledet Norge med solide 12-6. Ungarn scoret kun ett mål det siste kvarteret av omgangen.

Både Kari Bratsett, Thea Mørk, Malin Aune og Emile Hegh Arntzen noterte seg for to scoringer hvert i første omgang.

Stjerneskuddet Reistad fikk en delspille tid i første omgang, og scoret Norges 12. og siste mål i omgangen – hennes første mål for Norge.

- Norge har full kontroll, men jeg synes det er vanskelig å vurdere hvor bra vi er. Ungarn har prestert svakt, sa TV 2-ekspert Gro Hammerseng.

Sulland tilbake



Andre omgang ble i grunn en transportetappe for det norske laget. Linn Jørum Sulland var også tilbake på landslaget i torsdagens kamp og veteranen bidro med to scoringer i andre omgang.

Dette var hennes første landskamp siden 2016.

Spennende ble det aldri de siste 30 minuttene i Telenor Arena. Heidi Løke rakk imidlertid også å vise seg fram med fire scoringer etter pause.

Det endte med 25-19 til Norge.

