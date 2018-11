Sæverås stengte buret i Aalborg-seier

Aalborg spilte ikke sesongens mest feilfrie kamp, men tok over tabelltoppen da kontringer og en sterk Kristian Sæverås i buret sørget for 27-23-seier mot Århus.

Med to poeng er Aalborg Danmarks beste håndballag med 20 poeng på 12 kamper, mens Bjerringbro-Silkeborg har 18 poeng med én kamp mindre spilt på plassen bak.

Århus har 12 poeng og er akkurat innenfor topp åtte.

Aalborg ledet 16-11 til pause, og økte til 20-13 i starten av andre omgang, men så gikk det i stå for topplaget.

Kun en storspillende Kristian Sæverås i målet gjorde at gjestene ikke fikk kappet ned på forspranget mer enn de gjorde.

Anders Kragh Martinusen reduserte til 21-23, men Aalborg holdt unna.

Sebastian Barthold scoret fire mål for Aalborg i det som ble en kontringsseier. Norske Besard Hakaj noterte seg for tre mål for Århus, mens Kristian Rammel ikke kom på scoringslista.

(©NTB)

Mest sett siste uken