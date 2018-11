TV 2-ekspert om Herrem-vrakingen: - En ærlig sak

Men både Bent Svele, Heidi Løke og Thorir Hergeirsson føler seg trygge på at vi ikke har sett det siste av den norske lynvingen.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag ble det kjent at Camilla Herrem (32) ikke kom med i 16-mannstroppen som reiser til EM i Frankrike denne vinteren.

Etter 12 strake mesterskap for Norge, klarte ikke veteranen med over 200 landskamper å komme seg i bra nok form, til å kapre en plass på laget.

Herrem har trent godt etter at hun fikk barn for rundt fire måneder siden, og skal ha kommet langt på vei, men ikke langt nok til å komme med.

I forkant av uttaket var det heftige spekulasjoner rundt hvem som skulle komme med i troppen av Herrem og Thea Mørk, og valget falt til syvende og sist på Mørk, som har imponert for sin danske klubb København.

TV 2-ekspert med klar beskjed



TV 2-ekspert Bent Svele var blant dem som allerede før uttaket mente at Herrem denne gang ikke fortjente en plass i landslagstroppen. Han gir nå klar beskjed om at landslagsledelsen gjorde et riktig valg ved å utelate 32-åringen i uttaket, men er også klar på at han tror Herrem vil komme sterkt tilbake ved neste anledning.

- Det er fire måneder siden Herrem fødte, og det skal spilles ni kamper på bare noen få dager. Herrem er en fantastisk kantspiller, og hun kommer sikkert voldsomt tilbake og spiller nok mange flere landskamper for Norge, sier TV 2-eksperten til Nettavisen.

STØTTER HERREM-VRAKING: TV 2-ekspert Bent Svele, her sammen med sin faste makker Harald Bredeli.

- Men nå har jo Hergeirsson og co. tatt det valget og mener at Thea Mørk og Sanna Solberg er bedre rustet for et mesterskap per dags dato. De er bedre rustet til å tåle såpass mange matcher og så mye trening som de er nødt til å gå igjennom i en slik situasjonen. Det er en ærlig sak. Akkurat nå mener jeg det er riktig å ta ut Thea Mørk, sier Svele videre om uttaket.

Ordknapp Løke



Heidi Løke er veteran på det norske landslaget, og er med i troppen også denne gangen. Hun ønsker ikke å si så mye om vrakingen av Herrem.

- Det må være utrolig vanskelig å være trener og velge bort én av de tre der. De har vært veldig gode alle sammen og jeg er glad for at det ikke er jeg som må ta ut den troppen, sier Løke til Nettavisen.

- Jeg var litt i samme situasjon i fjor. Jeg var tilbake etter fødsel og vet hvordan hun har følt det inn mot dette uttaket. Hun er selvfølgelig skuffet, men jeg er sikker på at Camilla vil jobbe seg tilbake, sier hun.

Herrem har som nevnt 12 strake mesterskap på samvittigheten for Norge og Sola-jenta er kjent som en humørspreder og et midtpunkt i laget.

Løke vil imidlertid ikke si så mye om det vil bli et savn for henne og de andre i troppen at Herrem ikke er med denne gangen.

TATT UT I EM-TROPPEN: Heidi Løke.

- Jeg synes det er vanskelig å si noe om og prøver heller å fokusere på de som er her. Vi får mye positivt med Thea og Sanna i troppen. Det er vanskelig å snakke om en spiller som ikke er med. Camilla er en fantastisk person, men det er også de to andre, sier strekspilleren.

- Det er viktig at vi fokuserer på de som er her. Thea og Sanna er tatt ut nå og de har begge vært fantastiske på sine klubblag og på landslaget.

Thorir: - Vanskelig valg



Landslagssjef Thorir Hergeirsson begrunner sitt valg slik:

- Det var vanskelig. Jeg vet at Camilla har jobbet iherdig og tøft for å komme tilbake. Hun har jobbet hardt i de fire månedene etter fødselen, det er kort tid, selv om hun har kommet langt på den korte tiden. Vi har fulgt såpass tett og godt med og er klare på det, sånn rent faglig sett, at de to andre er bedre rustet til å løse oppgaven i mesterskapet som kommer, sier islendingen til Nettavisen.

- Jeg håper Camilla rister av seg skuffelsen. Dette betyr mye, det forstår jeg godt. Hun får selv si hva hun føler om dette. Jeg tror likevel at Camilla har mange år igjen på landslaget, om hun er motiver og frisk. Satser hun videre som hun har gjort, har vi ikke sett det siste av Camilla, sier han.

Landslagstreneren er klar på at en Herrem i toppform hadde blitt vanskelig å konkurrere ut av en tropp, men påpeker at laget nå får en svært spennende spiller i Thea Mørk. Hun får sin mesterskapsdebut.

- Thea er en riktig, riktig god kantspiller. Hun har vært frisk og god over tid og har vært sterkt inne i diskusjonen tidligere. Det er lett å sette Camilla og Thea opp mot hverandre. Sanna har en forsvarskvalitet som de to andre ikke har, og som vi trenger i blant, sier landslagssjefen.

VANSKELIG VALG: Det sier Thorir Hergeirsson om å utelate Camilla Herrem fra EM-troppen.

- Hva får Norge med Thea Mørk i troppen?

- En god avslutter fra kant, en kreativ kantspiller, en som kan skape spill innover i banen i samspill med linje. Hun er en spiller som er god på kontringer, som våre kanter pleier å være, og god i forsvar, sier Hergeirsson.

Herrem: - Aldri gøy



I en post på Instagram legger ikke Herrem skjul på at hun er skuffet over vrakingen, men lover å komme sterkere tilbake ved neste korsveg.

- Det ble ikke EM på meg i år, men jeg er stolt over at det jeg har fått til på disse få månedene, skriver Herrem på Instagram om uttaket.

- Aldri gøy når man ikke når målet man har satt seg, men sånn er det noen ganger. Jeg skal komme sterkere tilbake. Bare vent og se, tilføyer 32-åringen, før hun ønsker håndballjentene lykke til i EM.

Disse er tatt ut i troppen:

Målvakter:

Katrine Lunde

Silje Solberg

Utespillere:

Veronica Kristiansen

Stine Bredal Oftedal

Amanda Kurtovic

Emilie Hegh Arntzen

Linn Jørum Sulland

Henny Reistad

Marta Tomac

Heidi Løke

Vilde Ingstad

Sanna Solberg

Thea Mørk

Marit Røsberg Jacobsen

Malin Aune

Kari Brattset

