Silje Waade og Ingvild Bakkerud blir med de norske håndballkvinnene til Frankrike-EM som støttespillere og reserver.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har allerede tatt ut sin tropp på 16 spillere, men opplyser at Waade (Vipers Kristiansand) og Bakkerud (Odense) blir med for å bedre treningene og for å være i Frankrike i tilfelle det skulle bli aktuelt med bytter i troppen.(©NTB)

