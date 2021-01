Håndballforbundet fikk 27,3 Raja-millioner etter «EM-avlysning»

Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund har fått utbetalt henholdsvis 27,3 og 26,4 millioner fra kulturminister Abid Rajas (V) tredje krisepakke.

Det viser Lotteri- og stiftelsestilsynets oversikt over beløp som onsdag ble utbetalt fra kompensasjonsordningen til idretten og frivilligheten.

Utbetalingen var den fjerde i rekken fra det som er kulturminister Abid Rajas (V) tredje krisepakke på feltet. Samlet sett ble det onsdag fordelt 373 millioner med utgangspunkt i 3.636 forskjellige søknader.

Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund fikk i særklasse mest penger. Håndballforbundet har fått godkjent sin søknad på snaue 27,3 millioner kroner i kompensasjon etter at det måtte si fra seg sin del av kvinne-EM før jul.

Norge hadde i utgangspunktet arrangøransvaret sammen med Danmark, men strenge norske smittevernbestemmelser førte til at det likevel ikke lot seg gjøre å arrangere kamper i Trondheim.

26,4 millioner til ishockey

Onsdagens utbetaling fra Lotteritilsynet, som har administrert kompensasjonsordningen, besto også av to store beløp til Norges Ishockeyforbund. De lyder på til sammen 26,4 millioner kroner.

Oversikten over innkomne søknader i forbindelse med krisepakke tre viser at hockeyforbundet på vegne av eliteserieklubbene har søkt om kompensasjon for tapte inntekter tilknyttet blant annet billettsalg, kiosksalg, servering og parkering.

Som i en rekke andre idretter har smittevernhensyn lagt begrensninger på hvor mange tilskuere det har vært mulig å slippe inn på kamp. Ut fra spesifikasjonene i søknadene som ble sendt inn, har Storhamar, Stavanger og Vålerenga lidd de største tapene.

Tap i form av blant annet bortfalte publikumsinntekter har også Elverums håndballherrer hatt. I onsdagens utbetaling ligger klubben inn med 3,8 millioner kroner. Disse relaterer seg blant annet til mesterligakampen mot Flensburg og NM-finalen mot Nærbø.

655 utbetalte millioner

Norges Fotballforbund er blant dem som har fått godkjent store kompensasjonsbeløp i de tidligere utbetalingene fra krisepakke tre. Totalt har NFF nå fått snaut 30 Raja-millioner fra kompensasjonsordningen fordelt på flere søknader.

Erling Braut Haaland og resten av herrelandslaget spilte en rekke landskamper for tomme tribuner i fjor høst, blant dem den viktige EM-omspillskampen mot Serbia. Det ga tapte inntekter for forbundet.

Totalt har Lotteritilsynet nå utbetalt over 655 millioner kroner for over 23.000 arrangementer og aktiviteter så langt i krisepakke tre. 6218 av 6595 søknader er ferdigbehandlet.

Krisepakken gjaldt for arrangementer gjennomført i perioden 12. mars til 31. desember i fjor. Det var åpnet for å kompensere mellom 50 og 70 prosent av godkjent søknadsbeløp, avhengig av om arrangementet helt eller delvis lot seg gjennomføre, eller om det måtte avlyses i sin helhet.

1,3 milliarder tidligere

Krisepakken har en totalramme på én milliard kroner. I krisepakke nummer én og to ble det utbetalt i alt 1,3 milliarder kroner til lag og foreninger.

Rett før jul offentliggjorde Kulturdepartementet at nye 1,185 milliarder kroner er satt av til stimuleringsordninger for idretten og frivilligheten for første halvår i 2021.

– Jeg følger opp tidligere lovnader om å ha så gode ordninger som mulig og fylle på der det trengs. Det vil jeg fortsette med også i 2021, sa kulturminister Raja til NTB da.

Regelverket for den nye ordningen er i disse dager på høring.

