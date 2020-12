Håndballforbundet sender «nødlandslag» til EM-kvalifiseringskamper

Norges Håndballforbund har besluttet å stille med et «nødlandslag» i EM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland i januar, skriver TV 2.

Håndballforbundet (NHF) forsøkte å få utsatt kampene mot Hviterussland, men fikk ikke gehør hos Det europeiske håndballforbundet.

Smittefare og belastning før VM i Egypt, som starter 14. januar, gjør at Norge ikke vil bruke sine beste menn mot hviterusserne 5. og 8. januar. Norge spiller borte først.

– Oppkjøringen til VM og selve mesterskapet er viktigere enn EM-kvaliken. Vi må verne om seniorlandslaget som skal til VM, slik at vi sikrer at vi har et landslag i Egypt. Og da blir det en kombinasjon av de to lagene, sier NHF-generalsekretær Erik Langerud til TV 2.

Geir Erlandsen og Valery Putans skal lede «nødlandslaget» istedenfor Christian Berge. Troppen består av de 14 spillere, deriblant Christoffer Rambo og Sebastian Barthold.

Ordet «nødlandslag» oppsto da Norges Fotballforbund måtte stille med ny tropp til kampen mot Østerrike i nasjonsligaen 18. november etter et smitteutbrudd i den opprinnelige troppen.

