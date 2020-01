Håndballgutta i toppform på bronsefest i Stockholm: - Det føles sinnssykt bra

De drømte om gull, men måtte ta til takke med bronse. Natt til søndag var imidlertid skuffelsen over semifinaletapet glemt når den historiske medaljen skulle feires.

STOCKHOLM (Nettavisen): De norske håndballgutta sikret seg sin første EM-medalje noensinne etter seieren mot Slovenia i Stockholm lørdag kveld.

Medaljen skulle selvsagt feires og noen timer etter kampslutt ankom de norske gutta hotellet Clarion Sign sentralt i Stockholm for bronsebanketten.

Det var en feststemt norsk gjeng som ankom hotellet og pressen fikk lov til å være med på feiringen de 15 første minuttene, før selskapet ble lukket.

Sagosen: - Ekstremt stolt



Sander Sagosen, som var langt nede etter semifinaletapet for Kroatia fredag, var i langt bedre humør nå og så ut til å kose seg på festen. Han slo blant annet av en prat med den tidligere fotballprofilen Vidar Riseth under feiringen.

Riseth, som også er aktuell med NRK-programmet Mesternes Mester, er nemlig sponsorsjef i Rema 1000, som er en av hovedsponsorene til håndballgutta.

SPONSORSJEF: Vidar Riseth jobber for en av håndballguttas hovedsponsorer. Her i pasiar med Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det er liten tvil om at EM i 2020 har vært med å løfte interessen for håndballherrene ytterligere. Deler av mesterskapet gikk på hjemmebane i Trondheim.

Det er nok både Riseth og andre glad for. Etter kampen mot Slovenia lørdag la ikke Sagosen skjul på at han var veldig stolt over det Norge hadde utrettet.

PÅ BANKETT: Linjespillerne Petter Øverby og Magnus Gullerud. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Dette laget her har framtiden foran seg. Jeg er ekstremt stolt, for det er ekstremt morsomt å jobbe med dette laget her, for vi er en fin gjeng når vi er på tur.

- Føles sinnssykt bra



Han får støtte av en annen norsk stjerne, Christian O'Sullivan.

PÅ BANKETT: Christian O'Sullivan og Petter Øverby. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Akkurat nå føles det sinnssykt bra å stå her med en bronsemedalje. Vi hadde veldig høye mål, men skal du vinne et europamesterskap, da skal alt klaffe gjennom hele mesterskapet. Vi har gjort en sinnssykt bra turnering, sa han til Nettavisen.

MÅLVAKTSHELTEN: Torbjørn Bergerud spilte en sentral rolle da Norge tok bronse i EM. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Vi gjør en veldig god kamp mot Kroatia der vi skyter stang ut med 15 sekunder igjen i stedet for stang inn, og så får vi en kontring imot. Det er små marginer i håndball. Vi er veldig nære å stå i den finalen vi drømte om, men er stolte over å ta bronse.

Berge: - Vanvittig stort



Landslagssjef Christian Berger hyller sine elevers innsats i EM.

- Når du spiller om bronse og tar bronse, må du være lykkelig, selvfølgelig, for du kunne ikke klart noe mer, sier landslagssjefen.

SUKSESSTRENER: Christian Berge i samtale med forbundsmann Jan Erik Aalbu. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Vi ville så absolutt ha den bronsemedaljen. Det er vanvittig stort den jobben gutta gjør gjennom hele mesterskapet. Jeg synes vi har spilt et godt mesterskap, sier han.

MÅLVAKTSTRIO: Espen Christensen, Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås på bankett. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

PÅ BANKETT: Eivind Tangen og Harald Reinkind. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)