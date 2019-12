Håndballjentene advarer mot IHFs nye ball: - Det vil ikke bli det samme

Det internasjonale håndballforbundet jobber med å lansere en helt ny håndball. Det får de norske stjernene til å riste på hodet.

KUMAMOTO (Nettavisen): Det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) ønsker å revolusjonere idretten med en klisterfri håndball.

IHF har i lang tid snakket om at de ønsker å få utviklet en klisterfri håndball, og nå ser planene ut til å være et steg nærmere å bli en realitet.

Selskapet Molten, som også produserer årets VM-ball, har stått for utviklingen av den klisterfrie ballen, som ble vist frem til håndballens toppledere under IHFs kongress i Stockholm i sommer.

Under konferansen ble det enstemmig vedtatt at ballen skal tas i bruk under U18-VM for kvinner i Kina i 2020, som et første steg mot at den skal brukes også i andre av IHFs konkurranser.

KRITISK: - Vi får satse på at den ikke kommer før jeg ferdig med håndball, sier Camilla Herrem om den nye klisterfrie ballen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Norske reaksjoner

I den norske VM-leiren mottas imidlertid ballen med en solid klype skepsis.

- Nå har ikke jeg kjent på den ballen, så jeg vet ikke hvordan den kjennes ut. Men jeg kan jo fint tenke meg at hvis man er vant med en klisterball, så blir det jo ikke det samme. For min del, og for kanter generelt, som liker å trikse litt på banen, så blir det ikke det samme. For man får nok uansett ikke samme grep på ballen som med en ball full av klister, sier Camilla Herrem til Nettavisen, og legger til:

- Vi får satse på at den ikke kommer før jeg ferdig med håndball, sier hun og ler.

Linjespiller Heidi Løke rister oppgitt på hodet når ballen blir et tema på håndballjentenes pressetreff tirsdag.

- Nei, håndball vil ikke bli det samme. For å si det sånn - hvis det blir innført i damehåndball, så kommer det til å bli ekstremt mange tekniske feil og all finessen vil bli borte, sier Løke.

TEKNISKE FEIL: Camilla Herrem og Heidi Løke mener at det å innføre en klisterfri håndball vil føre til langt flere tekniske feil, og at en del finesser samtidig vil forsvinne fra idretten. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Omfattende tester

Under utviklingen av den nye håndballen har blant annet det franske håndballforbundet vært involvert. I perioden februar til april 2019 ble ballen brukt av to av de franske u-landslagene som et prøveprosjekt der ballen skulle testes ut av spillerne.

I en IHF-rapport kommer det fram at tilbakemeldingene stort sett var positive, men legger også til at noen spillere opplevde problemer med trickskudd.

Klister og teknikk har vært nøkkelen til vakre trickskudd i en årrekke, og mange av dem signert trickspesialist Herrem. Hun ser ikke lyst på tanken på å eventuelt skulle spille med den nye ballen.

- Det er viktig for alle. Det er viktig for bakspillerne for å få til gode skudd. Linjespillerne skal fighte på linja og ha grep til å få tatt imot ballen. Kantspillerne skal ha godt grep når de hopper inn fra den vinkelen som de gjør. Det blir en annen type håndball, det må vi være ærlige nok til å si. Det kommer til å bli en del tekniske feil, og jeg er spent på de som skal prøve det i sommer, sier Sola-spilleren.

Løke stemmer i, og understreker hvor viktig klister er for toppspillerne. Hun er heller ikke overbevist om at en slik ball vil bli å se på toppnivå.

- Det er ekstremt viktig. Man får jo ikke gjort de samme tingene uten. Jeg tror ikke det kommer, og jeg synes det er litt rart at man skal prøve det. Jeg har ikke troen på det, sier hun.

- Du håper den blir stoppet før den når toppnivå?

- Ja, jeg håper det.

- På god vei

Vingkollega på det norske landslaget, Malin Aune, har selv vært borti en av de nye håndballene. Hun er ikke overbevist.

- Den blir jo ikke helt klisterfri siden det er klister på ballen, men uansett blir det veldig begrenset hvor mye klister det er. Jeg har selv tatt på en slik ball, og kjenner at det er mindre klister enn jeg selv, og helt sikkert mange andre, bruker. Jeg er ikke veldig misunnelig på de som skal bruke den ballen, sier hun til Nettavisen.

Aune mener det er synd om lanseringen av en slik ball fører til at håndballen endrer seg.

- Vi får se hvordan det gå i U18-mesterskapet, sier hun og legger til at hun forventer en del motstand til ballen. Heller ikke hun tror det blir aktuelt at ballen tas i bruk på toppnivå.

SKEPTISK: Malin Aune er skeptisk til den nye klisterfrie ballen. Hun er ikke overbevist. Her fra tirsdagens pressetreff i Kumamoto. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ifølge forbundets egne nettsider skal IHF-president Hassan Moustafa ha sagt at det fortsatt er et stykke å gå før ballen er klar for å bli introdusert på toppnivå, men at «de er på god vei».

Moustafa ble også konfrontert med spørsmål om det var planer om at kun klisterfrie baller skal brukes i framtiden. Da svarte egypteren at det var viktig at går steg for steg, og at man først må passe på at spillerne aksepterer den nye klisterfrie ballen før det tas avgjørelser om fremtidig bruk.

Akkurat det kan se ut til å skulle bli en utfordring, i alle fall om man skal ta stemningen i den norske leiren som en pekepinn på toppspillernes holdning til ballen.

Ordknapp produsent

Nettavisen har tatt kontakt med ballprodusent Molten for å få mer informasjon og bilder av ballen som skal være klar for å brukes under U18-mesterskapet neste år.

PRESIDENT: Egyptiske Hassan Moustafa er IHFs president. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Selskapet opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke har noe informasjon eller et produkt som de ønsker å slippe til offentligheten. Ballen ble imidlertid vist fram under den nevnte IHF-kongressen. Arbeidet med en klisterfri håndball har pågått siden 2014.

Under kongressen ble det også vedtatt at det skal lanseres håndballer i tre klasser: Håndballer uten klister, håndballer med klister og håndballer for nybegynnere. De klisterfrie ballene vil være mindre i størrelse enn klister-ballene for å kunne veie opp for mangelen på grep.