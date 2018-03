Håndballjentene løste EM-billett etter seier mot Kroatia

Med Nora Mørk på tribunen og en skadd Stine Bredal Oftedal i garderoben sikret de norske håndballjentene EM-billett med 33-27-seier mot Kroatia søndag.

Norge er tredje nasjon som er klar for EM-sluttspillet i desember. Lørdag gikk Danmark videre, mens Frankrike er sikret plass som vertsnasjon.

Det kladdet kraftig i innledningen i søndagens oppgjør, men Norge viste til slutt nivåforskjellen på lagene.

– Vi begynte ikke så bra og stanget litt. Men da det slapp, så slapp det skikkelig, sa Amanda Kurtovic til TV 2.

Et skår i gleden var at landslagskaptein Stine Bredal Oftedal måtte bæres av banen mot slutten av første omgang etter å ha landet forkjært. Med 26-åringen oppløst i tårer fryktet man en skade lik den lagvenninnen Nora Mørk nylig pådro seg, men det viste seg å være et kraftig overtråkk. Oftedal ble igjen i garderoben i pausen.

– Det er ikke kneet. Det er ankelen. Det er et kraftig overtråkk. Hun har store smerter og blir igjen i garderoben, sa assistenttrener Mia Hermansson Högdahl til TV 2 i pausen.

Uten Oftedal sikret lagvenninnene full pott etter fire kvalifiseringskamper. Norge har sikret seg avansementet før de to gjenværende kampene. Håndballjentene har igjen Ukraina på bortebane i mai, før de avslutter kvalifiseringen på hjemmebane mot Sveits i juni.

Dårlig start

Norge fikk en skrekkstart på kampen i et fullsatt Nadderud Arena. Katarina Jezic lobbet inn 5-1 etter sju minutter og tvang Thorir Hergeirsson til å ta timeout.

Oftedal reduserte til 4-5 tre minutter senere, men det var ikke et Norge på 100 prosent. Veronica Kristiansen misbrukte sjansen til å utligne fra straffemerket like etter.

Norge trøblet seg i ledelsen utover omgangen, men hadde bare 13-12-ledelse til pause etter at Aneta Benko kjempet seg gjennom med kun få sekunder igjen på klokka.

Med Oftedal igjen i garderoben tok Norge over initiativet. Silje Solberg stengte buret, mens særlig Amanda Kurtovic og Heidi Løke bøttet inn mål framover, slik at seieren til slutt ble komfortabel.

Mørk fulgte med

Nora Mørk røk korsbåndet da hun ble skadd i mesterligakampen mot danske Nykøbing Falster i februar. Det innebærer et seks måneder langt skadeavbrekk for Györ-proffen. 26-åringen var på tribunen da Norge vant mot Kroatia søndag.

Mørk har samtidig vært i strid med ledelsen av Norges Håndballforbund etter at hennes private bilder havnet på avveie i fjor. Norges største stjerne truet med å avslutte landslagskarrieren, men nylig kom hun til enighet med håndballpresident Kåre Geir Lio om å fortsette.

Lillesøster Thea Mørk er på sin side tilbake i landslaget. I Camilla Herrems fravær (skal bli mamma) kan Larvik-spilleren stå foran et lite gjennombrudd i den norske drakta.

(©NTB)

