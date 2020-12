Håndballjentene må flytte til «rød koronasone» i Herning

Landslagssjef Thorir Hergeirsson vil gjerne fortsette å ha Kolding som base ut hele EM, men han får nei.

Ifølge Det europeiske håndballforbundet (EHF) er planen å flytte de tre beste lagene fra Norges hovedrundepulje til Herning onsdag.

Det er midt i det røde koronaområdet på Midtjylland. Der har smittetallene skutt i været den siste uka. Deler av samfunnet er nedstengt.

Dermed ligger det an til at Norge må skifte «boble» noen dager før alt skal avgjøres. Det norske laget er sikret førsteplassen før siste kamp (mot Ungarn) tirsdag. Det betyr semifinale fredag.

– På alle måter ville det vært enklest å være her, absolutt, sa Hergeirsson til NTB lørdag.

Norge har hatt base på det samme hotellet i Kolding i tre uker. Der sjekket troppen inn 22. november.

Fornøyd

Det er avlagt vel 4000 koronatester av deltakere hittil i EM. Ikke én er returnert positiv etter at kampene startet for vel halvannen uke siden.

– Vi får med oss det som skjer rundt i verden. Det berører jo oss. Samtidig er vi i en boble. Vi skal ta vårt ansvar når vi kommer ut av den, sa Hergeirsson

Han er fornøyd med situasjonen i troppen.

– Jeg opplever at det godt klima og en fin «go» i spillergruppa. Så gjelder det at det ikke blir for bekvemt. Det gjør ikke noe at det er noen små utfordringer. Det skjerper folk, sa Hergeirsson lørdag.

Tøffere motstand

Norge har fem seirer av fem mulig i EM hittil. Gjennomsnittlig er kampene vunnet med en margin på 11,6 mål.

Mot lag som Frankrike og Russland, vil Norge trolig settes på langt hardere prøve.

Boxen-hallen i Herning har plass til snaut 12.000 tilskuere. Det vil bare være totalt 500 personer, inkludert spillere, ledere, vakter, arrangørstab og mediefolk, på kampene der framover.

(©NTB)

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch