Håndballjentene stortrives i EM-bobla

En skulle tro at det kunne bli kjedelig i isolasjon fra omverdenen, men overraskende nok er det kun én ting Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal sier de savner, sammenlignet med normale mesterskap.

KOLDING (Nettavisen): Europamesterskapet i håndball for kvinner i 2020 vil sannsynligvis gå inn i historiebøkene som annerledesmesterskapet, best husket for koronavirus, isolasjon og tomme tribuner.

I sin avdeling på spillerhotellet i Kolding forsøker de norske spillerne etter beste evne å få tiden til å gå med spill, lek og juletradisjoner mellom kamper og treninger.

– Nesten som i et vanlig mesterskap

Skal man tro Stine Bredal Oftedal og Camilla Herrem er det heller ikke så ille som det høres ut, å leve i en egen boble, isolert fra omverdenen. Faktisk, er det ikke så stor forskjell fra slik det pleier å være under andre mesterskap, mener de.

– Vi lever i en boble, og det er strengere enn vanlig, men i et mesterskap gjør vi det ganske likt uansett. Vi lever ganske isolert, men vi prøver å ha det litt koselig. Det er nesten ventetiden inn mot mesterskapet som er verst. Når vi først har begynt, så tror jeg vi skal takle de neste 15 dagene godt, sier Bredal Oftedal til Nettavisen.

For det er 15 dager til det spilles finale og bronsefinale i Boxen i Herning. Camilla Herrem synes slett ikke det høres avskrekkende lenge ut.

– Det har gått veldig bra. Jeg trodde kanskje de ni dagene før mesterskapet her nede skulle gå litt saktere, men det var deilig at vi fikk de to kampene mot Danmark. Da kommer man i gang, og dagene går ganske fort. Vi er vant med denne typen boble, og det er ikke sånn at vi er så veldig mye ute fra før av, sier Herrem til Nettavisen.

Samstemte om hva de savner

Det er imidlertid ikke alt som er slik det pleier å være under mesterskap, og det er én ting de begge savner: Frisk luft.

– Jeg tror kanskje den største forskjellen er at vi ikke får lov til å gå ut av hotellet. Vanligvis går man seg en tur hvis man trenger litt luft. Det er de tingene jeg merker det mest på. Og vi må alltid vente litt mer. Vi får ikke være litt tidligere ute på ting. Alt er veldig punktlig, sier Oftedal.

Landslagskapteinen får støtte av Camilla Herrem.

– Det jeg savner er at man kan gå ut og gå seg en tur, eller gå innom butikken. Den eneste lufta vi får nå, er inn og ut av bussen, og da går vi veldig sakte. Man trenger luft, gliser kantspilleren.

Dersom trangen skulle melde seg, har håndballjentene muligheten til å booke en buss, som kjører dem til et øde sted, hvor de kan lufte seg, uten fare for å møte på andre mennesker.

Den muligheten har de imidlertid ikke benyttet seg av ennå, men både Bredal Oftedal og Herrem er sikre på at det blir aktuelt i løpet av mesterskapet.

Tysk trener kan rekke kampen

Før den tid, allerede klokken 18.15 lørdag, skal imidlertid håndballjentene opp mot Tyskland, og kaptein Oftedal tror på en tøff kamp.

– De er store, sterke, eksplosive og kommer med en del fart. Det er et lag som er ganske gode på mye. Jeg er veldig spent på den kampen, og det er poeng som er veldig viktig for oss å ta. Vi ønsker selvsagt å vinne, men det krever mer enn i forrige kamp, sier Norges kaptein.

Tyskland vant sin åpningskamp mot Romania med 22-19, uten sin koronasmittede trener Henk Groener. 60-åringen har nå testet negativt og satte seg fredag ettermiddag i bilen med kursen mot Kolding.

