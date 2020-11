Håndballpresidenten: – Har ikke hørt et pip fra Danmark

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier han ikke har hørt noe fra Danmark rundt et klarsignal for at landet kan ta på seg hele EM i desember.

– Jeg har ikke hørt et pip fra Danmark. De jobber med helsemyndighetene, det er det eneste jeg vet, sier Lio til NTB. Håndball-EM skulle opprinnelig avholdes i Norge og Danmark, men fra norsk side ble det tommel ned for arrangementet på grunn av koronapandemien og de økende smittetallene. Torsdag var det ventet en beslutning om hvorvidt mesterskapet kan holdes kun i Danmark, med Herning og trolig Kolding som arrangørbyer. Nå venter alle på en avgjørelse fra den danske regjeringen. Lio vet ikke hvorfor et klarsignal lar vente på seg. – Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, sier han. Lederen for Danmarks håndballforbund, Per Bertelsen, sier at fredag er siste frist for en beskjed. Håndballpresident Lio vil ikke uttale seg om hvorvidt det er helsemessig forsvarlig å avholde et internasjonalt mesterskap nå. – Jeg baserer det på helsemyndighetenes vurderinger av situasjonen. Så får vi vurdere hva de sier og gjøre det beste vi kan. Håndball-EM skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember. (©NTB) Reklame Her kan man levere Eurojackpot Håndball

EM

Medisin/Helse

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her