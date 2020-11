Håndballpresident Kåre Geir Lio er lettet og glad for at det blir håndball-EM i Danmark, men også spent på hvordan gjennomføringen går.

Lio opplyser til NTB at han fikk nyheten om grønt lys for mesterskapet i Danmark av den danske håndballpresidenten Per Bertelsen.

– Jeg er på den ene siden veldig glad for dette. På vegne av organisasjonen, europeisk og norsk håndball, håndballjentene, alle de ivrige medlemmene våre og publikum av håndball, sier Lio til NTB.

– Men med dette vedtaket påligger det et vanvittig ansvar for å følge det som fins av smitteverntiltak og regler for at dette kan gjennomføres på en ordentlig måte, legger han til.

Mesterskapet arrangeres fra 3. til 20. desember. I tillegg til Herning blir trolig Kolding arrangørby.

