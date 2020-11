Håndballpresidenten trygg på at EM går av stabelen – kostnadene deles mellom Norge, Danmark og EHF

Håndballpresident Kåre Geir Lio tror Danmark vil klare å arrangere håndball-EM alene og sier Norge er klar til å ta sin del av de økonomiske kostnadene.

Mandag ble det klart at Norge ikke kan arrangere EM sammen med danskene som planlagt. De norske kampene overføres trolig til Kolding. I Danmark er det satt i gang et intenst arbeid for å få alt på plass, og danskene har ennå ikke bekreftet at de kan arrangere mesterskapet.

– Nå har vi overført arrangementet til Danmark, men vi står som medarrangør fremdeles og jobber sammen med danskene for å finne de beste løsningene. Vi jobber godt sammen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

– Hvilke økonomiske konsekvenser får dette for Norge?

– Den økonomiske utfordringen, den løser vi sammen, Danmark, Norge og EHF. Vi finner løsninger sammen. Det er litt vanskelig å beskrive hva som blir ekstrakostnader og ikke. Vi har ikke noen annen kommentar enn at vi håndterer det økonomiske sammen, sier Lio.

