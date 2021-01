Håndballrekruttene slo tilbake – sikret Norge en fordel i EM-jakten

Norges «nødlandslag» i håndball hevet seg stort i fredagens returkamp mot Hviterussland med 27-19-seier i EM-kvalifiseringen i Nadderud Arena.

Det norske laget røk 25-33 i Minsk tirsdag, men i Bærum skulle det se helt annerledes ut tre dager senere.

Riktignok ledet Norge med bare 11-10 til pause. Det til tross for at vertene var oppe i 5-0 etter åtte minutter. Men i 2. omgang greide ikke hviterusserne å svare på den norske offensiven.

Det hører med til historien at gjestene også stilte på sine nest beste spillere i fredagens kamp.

Respekt

Sebastian Barthold ble norsk toppscorer med ni mål. Han scoret på samtlige skudd han hadde i kampen.

– Vi er veldig fornøyde. Jeg synes gutta har gjort en fantastisk jobb hele uka. De fikk en tøff kamp der nede i Hviterussland. I dag fikk vi en bra start, men da trodde kanskje spillerne at det gikk enklere enn det burde. Vi mistet rytmen, men kom bra tilbake i 2. omgang, sa vikartrener Geir Erlandsen til TV 2 og la til:

– Måten vi beholdt roen og dra dette i land på, står det bra respekt av. Det er mange her vi kommer til å se mer til i framtiden.

Liten fare

Med fredagens resultat har Norge sikret seg fordelen av å lede på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet. Etter tre kamper har Norge fire poeng, mens hviterussere har to på to oppgjør.

De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av åtte) kvalifiserer seg til EM-sluttspillet i Ungarn og Slovakia i 2022. Med Latvia og Italia som øvrige lag i gruppa, og Norges beste spillere i bakhånd, er det trolig liten fare for at det norske laget ikke skal ta seg gjennom det nåløyet.

Norges bestelag er for tiden i danske Kolding i forkant av VM i Egypt. Christian Berges menn tapte torsdag 28-31 i den første av to testkamper mot Danmark. De møtes på nytt lørdag.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen