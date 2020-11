Handssituasjon fikk ekspertene til å måpe: - Det er helt uvirkelig

Avgjørelsen til hoveddommer Kai Erik Steen ble møtt med kraftige reaksjoner i Eurosport-studio.

VIKING - ROSENBORG 3-0 (kampen pågår fortsatt):

Seriegullet i Eliteserien kan bli delt ut i Bodø i kveld dersom blant andre Rosenborg avgir poeng, og per nå er Viking i ferd med å gi en håndsrekning retning nord.

Glimt-fansen bør nok også i så fall takke Eliteserie-dommer Kai Erik Steen.

Veton Berisha ga nemlig Stavanger-laget ledelsen etter ni minutter etter det som var en svært omdiskutert dommeravgjørelse.

I foranledningen til situasjonen traff ballen hånda til RBK-stopper Tore Reginiussen, som ble løpende mot eget mål.

Både livebildene og reprisene viste at ballen traff hånda godt utenfor egen boks, men dommer Kai Erik Steen valgte til slutt å peke på straffemerket.

- Det er helt uvirkelig svakt, det forstår jeg ikke at han dømmer. Det er jo nesten halvannen, to meter, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson da den første reprisen rullet over skjermen.

Deretter hentet kanalen fram statistikk, som viser at ballen traff Reginiussens hånd 2,7 meter unna sekstenmeterstreken.

- Det er helt sykt, fulgte Eline Thorneus opp.

- Vi ønsker helst ikke å ha dommerprat runde på runde, men det er jo helt uunngåelig, for den der går det nesten ikke an å misse på, sa Jonsson.

Også TV 2s Jesper Mathisen omtaler dommeravgjørelsen som «uvirkelig».

Vondt ble til verre like etter for Rosenborg, da André Hansen gjorde en enorm tabbe. Landslagskeeperen tok seg alt for lang tid da han skulle klarere en ball, og endte heller med å klarere ballen i Yann-Erik de Lanlay, som kunne juble for scoring.