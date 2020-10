Hangeland lot seg begeistre over managernes taktiske spill: - Helt nytt nivå

Guardiolas Manchester City gikk seirende ut av duellen mot Arteta og Arsenal etter scoring av Raheem Sterling.

MANCHESTER CITY - ARSENAL 1-0:

Manchester City seiret over Arsenal i det som var en intens manager-duell mellom Pep Guardiola, og hans tidligere assistent Mikel Arteta.

Raheem Sterling ble matchvinner med sin ene scoring, til tross for flere store sjanser til begge lag.

- Blir litt svett

I TV2s Premier League-studio var Brede Hangeland i pausepraten begeistret over det taktiske nivået til de to managerne underveis i oppgjøret.

- Det er så taktisk høyt nivå på det de driver med her at du blir litt svett når du ser på det, sa Hangeland.

- Det er fotballsjakk som jeg synes var på et helt nytt nivå når det gjelder at to managere står, og tenker, og ser, og bruker bøndene sine så best de kan, sa han videre.

Simon Stone i BBC Sport var også tydelig på at begge lag stilte med en litt annerledes taktikk enn hva som muligens er vanlig for dem.

- Med de to managerne var det sannsynlig at man ville se noen uvanlige taktiske grep denne kvelden. Så langt har Willian spilt sentral spiss, Sterling som dyp, sentral midtbanespiller. City veksler mellom fire og tre bak avhengig om de forsvarer seg eller angriper, sa Stone.

Matchvinner-Sterling

Etter en relativt rolig start på kampen, skulle det gå en halv omgang før kampens første store mulighet, og scoring, var et faktum. Riyadh Mahrez fant Sergio Agüero med en perfekt vektet pasning, som spilte ballen ut til Phil Foden, som forsøkte seg. Bernd Leno reddet 20-åringens skudd, men på returen dukket Sterling opp, som sendte de lyseblå i ledelsen.

I LEDELSEN: Raheem Sterling sendte vertene i ledelsen. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

- Det er pasningen fra Mahrez som åpner opp denne kampen. Det er en fantastisk vektet pasning til Sergio Agüero, sa blant annet Sky Sports-ekspert Gary Neville etter scoringen.

Etter scoringen endret kampbildet seg helt, og begge lag hadde flere gode muligheter til å putte kampens andre før pausesignalet gikk.

Først Fikk Mahrez en god dobbeltsjanse, før Foden ble spilt alene med Leno, men den tyske sisteskansen stod briljant i Arsenal-buret. Deretter var Bakuyo Saka og Pierre-Emerick Aubameyang svært nære å utligne for bortelaget med hver sine sjanser, men Ederson som reddet mesterlig.

Dessverre for Arsenal fikk de aldri inn utligningen, og dermed vant Manchester City oppgjøret 1-0.