Hangeland med kraftig kritikk av VAR: - Synes det er helt latterlig

Den tidligere Premier League-profilen har ikke blitt imponert etter to ligarunder med VAR i den engelske toppdivisjonen.

Da Ruben Neves utlignet til 1-1 på Molineux mandag kveld, måtte publikum vente i flere minutter før de virkelig kunne slippe jubelen løs. Dommerne i VAR-rommet ønsket nemlig å sjekke en offside-avgjørelse i forkant av målet.

Etter å ha sett bildene om igjen, konkluderte de med at det var hårfint onside, og målet ble stående. Nå reagerer TV 2-profil og tidligere landslags- og Premier League-spiller kraftig på det han mener er for dårlig teknologi som ødelegger fotballen.

- Her vil noen si: Så fint, nå får vi endelig fasiten som vi har ventet på i mange år. La oss spole tilbake et par år. Da begynte folk å si at dette spillet går så fort at dommerne klarer ikke å ta avgjørelser, men det var verdens vakreste spill. Verdens vakreste spill. Og hvis du skal gjøre noe med det så må du være veldig forsiktig. Den offsidetolkningen og den bruken av VAR som vi ser nå. Unnskyld meg, det synes jeg er helt patetisk. Jeg synes det er helt latterlig. Publikumsopplevelsen på stadion forringes og folk klør seg i hodet, sier Hangeland i TV 2s studio etter kampslutt.

STOPP: John Moss måtte stoppe spillet i flere minutter for å vente på VAR-dommernes avgjørelse. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Slakter «tegninger» og «kornete bilder»

Hangeland reagerer kraftigst på det han mener er unøyaktige avgjørelser som blir framstilt som om de er hundre prosent korrekte. Ut fra bildene som vises på TV-skjermen er det vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor hver kroppsdel er, og der er vanskelig å skille mellom de kroppsdelene man har lov til å score med, og de som fører til annullerte mål (armer og hender).

- Dette er altså et dynamisk spill, et organisk spill. Men nå skal vi stoppe opp og tegne streker. Det sitter en eller annen på et kontor i London og skal finne ut hvor skulderen til mannen begynner og hvor armen slutter. Det er på det nivået vi er nå. De som sitter på stadion klør seg i hodet. Skal de juble? Skal de ikke juble? Om noen forteller meg at dette her er eksakt vitenskap, det som foregår nå. Med tegning opp mot en skulder på et kornete bilde, altså da gir jeg opp. Da gir jeg opp. Dette er verdens vakreste spill som var bedre før dette her. Vi kan ikke sitte med en sånn type teknologi og stole på og sitte å si at det var hundre prosent nøyaktig når det er på millimetere som dette. Det kjøper jeg ikke, fortsetter den tidligere Fulham og Crystal Palace-profilen.

Han ønsker at man skal vente til teknologien har kommet så langt at et pip hos dommeren etter et halvt sekund kan fortelle om det var offside eller ikke, slik som ved dagens mållinjeteknologi.

- Dette her har ingenting med fotball å gjøre. Dette er datastyrt. Det å stoppe et bilde og presentere det som en fasit som er hundre prosent sikker. Og det skjønner alle når de ser bildene, at dette er ikke hundre prosent. Den kornete skulderen, og det er ikke første gang, sier Hangeland og refererer til Raheem Sterlings annullerte scoring i serierunde én.

POSITIV: Erik Thorstvedt er mer positiv til VAR enn sin kollega. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Uenig Thorstvedt

Erik Thorstvedt er ikke av samme oppfatning som sin kollega, men innrømmer at det kan se dumt ut på TV med opptegnede streker og kornete bilder.

- Det er dumt gjort av de å legge ut de bildene. De skal de ikke legge ut, sier han,

Han hevder likevel at VAR-dommerne har mange flere verktøy og kameravinkler enn det de viser for å sjekke om det var offside eller ikke. Den tidligere Tottenham-målvakten er derfor ikke helt enig med Hangeland.

- Jeg er litt uenig med deg her. Jeg synes faktisk det har funket bedre enn man skulle tro i begynnelsen. Det er mye mindre kikking på skjerm enn jeg trodde. Det er mye færre avbrudd, og jeg tror i alle fall at på dette med offside, så stoler jeg på at de gjør riktig, forklarer Thorstvedt.

