Hangeland og Mourinho skryter av Solskjær: - Ole bør være stolt

Og TV 2s ekspert bet seg spesielt merke i nordmannens kampledelse under møtet med Liverpool.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1-1:

Ole Gunnar Solskjærs menn så lenge ut til å styre mot en litt overraskende seier hjemme mot ligaleder Liverpool søndag ettermiddag. Marcus Rashford sendte United i ledelsen, men fem minutter før slutt sørget Adam Lallana for at det ble 1-1.

United skapte likevel mye problemer for Liverpool i kampen på Old Trafford. Spesielt i andre omgang slet Liverpool lenge med å skape noe offensivt mot vertene.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp gjorde flere endringer underveis i kampen. Han både byttet formasjon og gjorde tre bytter i et forsøk på å snu kampen.

Skryt fra Mourinho og Hangeland



Solskjær hadde imidlertid taktiske svar på tyskerens utfordringer. Etter kampen høster nordmannen skryt både fra Brede Hangeland og José Mourinho.

- Vi har sett mange ganger at Solskjær har stilt opp taktisk riktig. Han gjorde det igjen med to brede spisser. Skapte problemer for Liverpool. Det som var mest interessant var i andre omgang, da Klopp spilte sine kort, endret det taktiske og satte inn nye folk, stilte nye spørsmål til Solskjær, da var Solskjær rett oppe fra benken, sammen med Mike Phelan, og kom med et mottrekk som virket, sa Hangeland til TV 2.

TV 2-EKSPERT: Brede Hangeland. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

- Kampledelse på høyt nivå. Imponerende av Solskjær. Sånn sett steg han i kurs hos alle som har lurt på om han er god nok taktisk, om han har det taktikergenet.

José Mourinho, som satt i studio hos Sky Sports, lot seg også imponere. Mourinho fikk som kjent sparken som manager i Manchester United i desember i fjor.

- Jeg tror Klopp forsøkte å gi United ulike problemer gjennom kampen. Han ga dem problemer og fikk til slutt en belønning. På den andre siden så mener jeg at Ole og United leverte en fantastisk innsats. Jeg tror de er litt skuffet, sier Mourinho.

- De hadde en plan og holdt seg til den. Ved pause handlet det mye om de kunne holde på den intensiteten i 90 minutter- Det klarte de ikke og resultatet er sikkert rettferdig, men Ole bør være stolt over det som ble vist i dag, sier Mourinho.

- Klopp likte ikke menyen



Portugiseren tror Klopp fikk mye å bryne seg på i dette oppgjøret.

- Klopp likte ikke det som sto på menyen. Han liker kjøtt, men fikk servert fisk. United spilte med fem bak og lot ikke Liverpool få kontre. Liverpool hadde ikke nok kvalitet til å spille mot et lag som lå så lavt i dag. Liverpool har sine begrensninger mot lag som ligger så lavt, mens de kan knuse lag som spiller slik det liker, sier Mourinho.

Solskjær selv sier til BBC at han stolt over det spillerne viste mot Liverpool.

- Det er en god prestasjon for oss å ta med videre. Aggresjonen, holdningen og gløden var fantastisk. Vi har også blitt bedre på å presse, sier Solskjær.

Han utelukker ikke at han vil stille i en 5-3-2-formasjon ved flere anledninger.

VAR PÅ PLASS: José Mourinho dekket kampen som ekspert for Sky Sports. Foto: Oli Scarff (AFP / NTB scanpix)

- Vi kan gjøre det igjen, men det handlet litt om hvem var tilgjengelig og i form. Axel (Tuanzebe) skulle egentlig spille, men skadet seg på oppvarmingen. Marcos Rojo kom inn og spilte bra. Akkurat nå har vi egentlig ikke midtbanespillere, sier han.

Misfornøyd Klopp



Liverpool-manager Jürgen Klopp var ingen glad mann etter 1-1 i Manchester og sa etter kampen at han følte det meste gikk imot hans lag.

I første omgang var det to VAR-avgjørelser som gikk imot Klopps menn. Først da United tok ledelsen og deretter ble et Sadio Mané-mål annullert.

- Vi var gode nok for ett poeng i dag. Men vi ga Manchester United muligheten til å spille slik de ønsket med fem mann bak. De jobbet hardt. Vi klarte ikke helt å orientere oss. Vi følte oss presset da vi egentlig ikke var det og kunne ha utnyttet dette til vår fordel i et par situasjoner, sier Klopp til Sky Sports.

- Ved det første målet tror jeg alle er enig om at det var et frispark. Men siden vi har VAR er det ikke lenger noe som heter et klart frispark. Det var tydelig kontakt og Divock Origi gikk i bakken. Ja, det er kontakt, jeg er sikker på at de så det, men den var den ikke klar nok? Det funker ikke, dette er ikke slik det burde være.

- Spiller mot en vegg



Klopp medgir at det var vanskelig å spille mot et «lavt» United-lag.

OPPGITT: Liverpool-sjef Jürgen Klopp. Foto: Jon Super (AP / NTB scanpix)

- Så fikk vi et mål annullert. Jeg har ikke sett det i reprise, men det var sikkert hands, men alt virket å gå imot oss. Vi endret formasjonen litt og skapte gode øyeblikk. Så scoret vi målet og tok over initiativet i kampen. Det var helt stille på stadion og folk på tribunen trodde nok at Liverpool skulle score ett til, men vi tar dette poenget og retter fokus framover, sier Liverpool-manageren.

- Vi spiller alltid mot en vegg. Vi må bli bedre, men slik er det. Jeg tror ikke Manchester United kan spille slik om det andre laget ikke har ballen så mye som vi hadde. Vi spiller ofte mot den type lag. Kanskje kan vi gjøre det bedre? sier han.