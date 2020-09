Hangeland raste mot ny omstridt VAR-hands da Everton vant igjen

TV 2 s studioekspert Brede Hangeland hadde svæt lite til overs for straffesparket som ble dømt mot gamleklubben.

CRYSTAL PALACE - EVERTON 1-2:

Everton sikret seg sin tredje strake seier borte mot Crystal Palace og topper foreløpig Premier League-tabellen med full pott og ni poeng.

Toppscorer Dominic Calvert-Lewin fikset nok en scoring etter et mønsterangrep i regi av James Rodríguez og Seamus Coleman.

Palace-stopper Chewikou Koyaté brakte vertene tilbake i kampen da han headet inn en flott corner fra brasilianske Richarlison hamret inn i det 40. spilleminuttet.

Slaktes av eksperter



Foranledningen var en handsavgjørelse etter dommer Kevin Friends gjennomgang av videobilder. Lucas Digne hadde da nikket ett innlegg fra motsatt side ned i hånda til Joel Ward fra meget kort avstand.

- Det kommer jo til å bli en drøss med straffespark denne sesongen. Og konsekvensen er jo at angrepsspillere bør begynne å trene på å chippe ballen opp i hendene, og forsvarsspillere må begynne å spille fotball med hendene på ryggen. Så sykt er det, sa en tydelig irritert Hangeland.

- Her er forslaget: Hands er sånn som i gamle dager, viljehands, fortsatte Norges tidligere landslagskaptein.

Hangeland tilføyer at håndhevelsen av handsreglene nå nærmest er blitt komisk.

- Går ikke an å spille sånn

Etter kampslutt understreket han at dommer Friend ikke gjorde noe feil etter regelboka med å gi straffe. Eks-stopperkjempen til Crystal Palace mener dog at reglementet for hands er på ville veier.

Han får støtte av TV 2-kollega Solveig Gulbrandsen.

- Poenget er: Hendene på ryggen, det går ikke an å spille sånn. Det kan ikke være sånn at du kan profittere på å vippe eller nikke ballen i hendene til forsvarsspilleren på to meters avstand, mener Gulbrandsen.

Etter sidebyttet skjedde det betydelig mindre på Selhurst Park.

Men anført av en god Rodríguez hadde Everton stort sett kontroll på ferden inn mot tre nye poeng.