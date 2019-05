Hangeland totalslakter Arsenal etter finaletapet: - Rett og slett pinlig!

TV 2-eksperten rister på hodet av «utilgivelig» opptreden.

CHELSEA - ARSENAL 4-1:

Chelsea valset over Arsenal i Europa League-finalen onsdag kveld og vant med solide 4-1. Det betyr at Arsenal ikke spiller i Champions League neste høst.

Det sto 0-0 til pause i Baku, men etter hvilen rant målene inn. Olivier Giroud, Pedro og Eden Hazard (x2) scoret for Chelsea, mens Alex Iwobi nettet for Arsenal.

TV 2-ekspert Brede Hangeland rister på hodet av hvordan Arsenal framsto i andre omgang av Europa League-finalen og mener opptredenen var «utilgivelig».

- Her må jeg være litt streng. Det Arsenal gjorde i andre omgang er under enhver kritikk. Det er rett og slett pinlig, sa den tidligere midtstopperen i studio.

- Det er en type spill som ikke går på dette nivået, sa Hangeland.

KRITISK: TV 2-ekspert Brede Hangeland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

TV 2-eksperten gikk gjennom flere av scoringene til Chelsea og viste hvordan Arsenal-spillerne ved flere anledninger ikke tok jobben «hjemover».

Spesielt Lucas Torreira ble avslørt flere ganger i Hangelands analyse.

- De får bare spasere forbi midtbanen, sa han om Chelseas overganger.

Ved Hazards 4-1-scoring, som langt på vei avgjorde kampen, viser TV-bildene at så mange som seks Arsenal-spiller står å ser på mens de blå angriper.

- Arsenal må takke seg selv. Du må ta jobben din på banen. Det er seks spillere som virker helt uinteressert, sa TV 2-eksperten om Unai Emerys menn.

- De faller igjennom her på en måte som er utilgivelig. Det er greit å tape for et lag som er bedre, men å tape fordi folk ikke gir jernet, det er ikke lov, sa Hangeland.