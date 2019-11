Hansi Flick får fortsette som Bayern München-trener

Og den tyske storklubben åpner for å la 54-åringen fortsette enda lenger.

Det melder den tyske storklubben på Twitter fredag kveld.

Flick overtok jobben på midlertidig basis da Nico Kovac fikk sparken tidligere i høst. Nå bekrefter Bayern at Flick får fortsette i hvert fall fram til vinterpausen.

Det kunngjorde klubbens styreformann Karl-Heinz Rummenigge på klubbens generalforsamling fredag kveld.

- Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic og jeg sa etter Dortmund-kampen at Hansi Flick er vår hovedtrener inntil videre. Og siden vi ikke ønsker å bli spurt om dette før hver eneste kamp, sier jeg til dere nå: Inntil videre vil Hansi Flick - i hvert fall fram til jul - være ansvarlig. Muligens også lengre, sier Rummenigge ifølge klubbens nettside.

- Flick har imponerende tanker om trening og taktikk. Han har en veldig god tone med spillerne og vi liker også hans sympatiske vesen. Jeg sier dette med overbevisning: Vi stoler på Hansi Flick, sier Rummenigge videre.

Flick har så langt ledet Bayern til to av to seire som hovedtrener. Det ble 2-0 over Olympiakos i Champions League og 4-0 over Borussia Dortmund i Bundesliga.

Flick har tidligere hatt trenerroller i Hoffenheim og på det tyske landslaget. Som aktiv spiller var han i Bayern München mellom 1985 og 1990.