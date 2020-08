Hansvoll kritisk etter Brækhus-tap: - Åpenbart at ting ikke er gjort riktig

Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll skeptisk til Brækhus-taktikk. Mener det kostet henne VM-titlene.

Det kom som et sjokk da Cecilia Brækhus natt til søndag gikk på karriens første tap etter å ha blitt slått på poeng mot amerikanske Jessica McCaskill.

Hansvoll som kommenterte kampen for Viasport, tror i likhet med Ole Klemetsen at Brækhus undervurderte motstanderen.

Den tidligere proffbokseren mener imidlertid at McCaskills kvaliteter ikke burde ha kommet som en overraskelse og er kritisk til taktikken Brækhus og trener Abel Sanchez virket å legge opp til.

- Fotarbeidet fantes ikke. Hun pleier å være lett på beina og kontre, men jeg tror Sanchez ville ha Cecilia litt ned på beina for å slå hardere, men i denne kampen her så ga det motsatt effekt. Hun hang ikke med og fikk ikke utnyttet det fotarbeidet hun pleier å ha, forteller Hansvoll til Nettavisen.

Han mener Brækhus brukte for lang tid på å finne ut av motstanderen.

- Cecilia skuffer i åpningsrundene og henger ikke med. Hun virket sjokkert over at hun ikke fikk styre selv. Da blir hun tatt litt på senga. Hun kommer ikke inn i sin type boksing i det hele tatt. Hun snur det sent i kampen, men da er det allerede for sent, sier boksekommentatoren.

Les også: Her tar Brækhus til tårene



FØLGER MED: Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)



Skeptisk til oppkjøringen

Brækhus byttet trener fra Johnathon Banks til Abel Sanchez i fjor og fikk en god start med sistnevnte da hun slo Victoria Bustos overbevisende i november.

Med Sanchez har Brækhus ladet opp til kampene på cirka 2000 meters høyde i Big Bear i California. Før kampen mot McCaskill ble denne oppladningen spesielt lang på grunn av virusutbruddet som forårsaket utsettelse på tittelkampen.

Men til tross for at Brækhus før kampen snakket varmt om forberedelsene, mener Hansvoll at et slikt opplegg kan bikke begge veier. For Brækhus tror han at det denne gangen ikke fungerte.

- Det er åpenbart at ting ikke er gjort riktig, sier Hansvoll som tror det kan ha vært spesielt krevende for Brækhus å måtte være isolert på grunn av koronaviruset under den lange oppkjøringen.

Les også: Cecilia Brækhus mistet tittelbeltene etter tap mot Jessica McCaskill



NY TRENER: Cecilia Brækhus og trener Abel Sanchez under oppvarming før kampen mot Jessica McCaskill. Foto: Melina Pizano / Matchroom (NTB scanpix)

Overbevist om at Brækhus kan slå tilbake



Nå er Hansvoll i likhet med mange andre spent på om Brækhus vil gå for en returkamp eller legge hanskene på hyllen.

- Dette blir bare opp til Cecilia. Jeg tror hun vil ta seg en god pause og tenke gjennom ting - få det på avstand. Enten så føler man at man har lyst på revansj eller så føler man at man har gjort sitt og fått nok, sier Hansvoll.

Han håper imidlertid at Brækhus vil avslutte karrieren med en returkamp mot McCaskill. For han er overbevist om at 38-åringen fortsatt har det som skal til for å vinne titlene tilbake.

Hansvoll bruker tungvektsmester Anthony Joshua som et eksempel. Joshua tapte sine VM-titler overraskende mot Andy Ruiz, men slo hardt tilbake i returkampen.

- Joshua gikk ned noen kilo og endret taktikk i returkampen. Da vant han overbevisende. Det er jeg sikker på at Cecilia kan gjøre også, sier Hansvoll.

Les også: Klemetsen reagerer etter Brækhus-kamp: - Verste en bokser kan gjøre



TAPTE: Cecilia Brækhus måtte se seg slått av Jessica McCaskill. Foto: Ed Mulholland / Matchroom (NTB scanpix)

Taus Brækhus

Det er imidlertid fortsatt veldig usikkert hva Brækhus kommer til å gjøre.

Den norske boksestjernen har foreløpig kun stilt opp i intervjuet med rettighetshaver DAZN like etter helgens kamp. Da ville hun ikke gå inn på noen detaljer om kampen. Hun ville heller ikke snakke om en eventuell returkamp.

Brækhus har heller ikke svart på noen av Nettavisens henvendelser de siste dagene.

På Twitter melder hun imidlertid mandag kveld at hun nå ser frem til å ta seg en ferie.

- Så får vi se hva fremtiden vil bringe, skriver Brækhus.