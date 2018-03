Har fastsatt dato for Edvartsen-rettssak

Arbeidsrettssaken mellom toppdommer Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund starter i Oslo Tingrett i uke 24.

Det bekrefter Edvartsens advokat, John Christian Elden, i en SMS til Nettavisen.

Partene skal, etter det Nettavisen kan erfarer, ha vært i et rettsmøte mandag for å fastsette dato for starten på saken som altså blir uke 24, som starter mandag 11. juni.

Sist uke ble det klart at NFF trakk seg fra rettmeklingen med Edvartsen, da de mente at motparten forsøkte å endre på hva partene er uenige om i denne saken. Denne meklingen skulle ha startet mandag 12. mars.

38-åringen fikk sparken som seksjonsleder i NFF i 2017, hvilket er grunnlag for rettssaken.

Etter det Nettavisen kan erfare vil også dommersaken bli belyst i retten, som en del av bakteppet til fjerningen av Edvartsen som seksjonsleder. Flere toppdommere og assistentdommere skal være stevnet som vitner i saken.

Edvartsen og advokat Elden varslet søksmål mot NFF etter at Edvartsen fikk sparken som seksjonsleder.

Oppsigelsen kom etter at Edvartsen, angivelig, skal ha sendt flere mailer under det NFF mener var falskt navn. Edvartsen har benektet å være avsender av mailene.

Dommerflikten oppstod da Edvartsen ble utelatt fra første serierunde av Eliteserien i 2017-sesongen. Senere kom det fram at det eksisterer «gjensidig manglende tillit» mellom Edvartsen og NFF.

Partene ble enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017. Siden har ikke Edvartsen dømt norsk toppfotball.

