Har herjet for Atalanta. Nå har Iličić «forsvunnet»

Koronaviruset har satt en støkk i mange, men kanskje ekstra hardt i Atalantas Josip Iličić.

Før koronaviruset stoppet fotballen, herjet Josip Iličić i angrepet til Atalanta. I åttedelsfinalen i Champions League mot Valencia 10. mars scoret han fire mål i samme kamp.

Angrepsspillet til Atalanta har blitt hyllet mange ganger denne sesongen, og med en kamp igjen av sesongen står Atalanta med 98 mål. Bare Manchester City har flere i de store ligaene, med 102 mål. Og en av dem som har dratt lasset i Atalantas fantastiske sesong er Josip Iličić. 21 mål og 9 assist på 34 kamper er fasiten til sloveneren.

LES OGSÅ: - Aubameyang ba om sjokkovergang til Chelsea i januar

Men etter fotballen åpnet opp igjen har ikke Iličić vært seg selv lenger. Null målpoeng i juni og juli. Forklaringen skal ligge utenfor fotballbanen, ifølge italienske medier.

- Personlige problemer

Lørdag skriver den italienske avisen La Gazzetta dello Sport at pandemien har gått ekstra hardt inn på Atalantas farlige angrepsvåpen. Avisen skriver at Iličić har personlige problemer han prøver å løse, og hinter om at han sliter med depresjon.

11. juli er sist sloveneren spilte kamp. På de neste fem kampene var han ikke en del av troppen. Etter hvert dukket han ikke opp på treningssenteret heller, ifølge Sky Sport Italia.

FIRE MÅL: Mot Valencia i åttedelsfinalen i Champions League scoret Iličić hele fire mål i samme kamp. Foto: - (AFP)

Offisielt har forklaringen på at han ikke har spilt vært at han har slitt med en ankelskade, og at han har prøvd å komme i form til Atalantas viktige kamp mot PSG i Champions League. Ifølge flere italienske medier har dette vært en dekkhistorie, for å skjule problemet han har hatt utenfor fotballbanen.

Reiste hjem

Klubben skal ha satt seg ned og snakket med Iličić, og forsto at fotballen ikke var i sentrum av tankene hans akkurat nå. Derfor har Atalanta gitt han tillatelse til å reise hjem til Slovenia, i håp om at han skal komme tilbake til Italia som den spilleren han var før koronaviruset.

Atalanta-trener Gian Piero Gasperini fikk spørsmål om Iličić på en pressekonferanse tidligere i uken.

- Dess mer tid som går, dess mindre sannsynlig er det at vi får se Iličić spille, sa han, på spørsmål om Iličić kommer til å spille mot PSG i Champions League.

Ifølge Gazzetto dello Sport kommer ikke Iličić til å spille mer denne sesongen. Om han i hele tatt kommer tilbake på fotballbanen igjen skal også være usikkert.