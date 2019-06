Har vært i forhandlinger med Real Madrid om Ødegaard. Nå kommer han med en avsløring

Bayer Leverkusens sportsdirektør Simon Rolfes avslører at Real Madrid har vært helt klare når det kommer til Martin Ødegaard.

Den tyske Bundesliga-klubben er blant de som er interessert i å hente Ødegaard i sommer, men en permanent overgangsavtale kan de tilsynelatende se langt etter foreløpig.

For etter å ha vært i samtaler med Real Madrid avslører nå Bayer Leverkusens sportsdirektør at det kun er en låneavtale som er aktuelt på nåværende tidspunkt.

- Det er helt tydelig at Real Madrid ikke vil selge spilleren, sier Rolfes til tyske Bild.

Bayer Leverkusen-direktøren skal likevel fortsatt være interessert i å sikre seg Ødegaard selv om det bare er snakk om en låneavtale på to år.

TILBYR CHAMPIONS LEAGUE: Simon Rolfes, Peter Bosz og Rudi Völler har ledet Bayer Leverkusen til Champions League neste sesong. Spørsmålet er om det er nok til å friste Martin Ødegaard til klubben. Foto: Marius Becker (AFP)

Forlenger med Real Madrid?

Ødegaard har også selv vært åpen for å lånes ut på nytt. Nylig fortalte han til Nettavisen at han i sommer enten regnet med å bli solgt med en tilbakekjøpsklausul eller lånt ut i to år.

- Det er Bjørn Tore (Kvarme), agenten min, som styrer det meste. Jeg kommer til å ha jevnlig kontakt med ham de neste ukene. Så får vi se. Jeg vet at det er noen klubber som er interessert, så da blir det å snakke med de, sa Ødegaard tidligere denne måneden.

Nå som det virker å ende med et nytt utlån er det også logisk at nordmannen kommer til å forlenge med Real Madrid. Hans nåværende avtale med den spanske storklubben strekker seg frem til 2021.

Ønsket av flere

Så gjenstår det å se hvilken klubb Real Madrid låner Ødegaard ut til. Nevnte Bayer Leverkusen er et alternativ, og Ødegaard var i forrige uke på besøk hos den tyske klubben.

Men Bundesliga-klubben er ikke de eneste som viser interesse for supertalentet.

Fredag ble Ødegaard observert i Baskerland hvor han skal ha vært på besøk hos La Liga-klubben Real Sociedad i San Sebastian.

I tillegg skal også nederlandske Ajax være interessert i nordmannens tjenester.

GOD SESONG: Martin Ødegaard har vist seg frem i både Vitesse og for Norge. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Holder kortene tett til brystet

Både Ødegaard og hans støtteapparat holder kortene foreløpig tett til brystet når det gjelder hans neste klubbvalg.

Agent Bjørn Tore Kvarme har ikke svart på Nettavisens forespørsler den siste tiden, men Ødegaard har selv antydet at han håper å få på plass en løsning i løpet av de kommende ukene.

- Jeg utelukker ingenting og holder alle muligheter åpne. Så får vi se. Det viktigste er å komme til et lag hvor jeg kan spille og utvikle meg videre, sa Ødegaard etter forrige landskamp mot Færøyene.

20-åringen har denne sesongen imponert for Vitesse og nordmannen endte til slutt på årets lag i den nederlandske æresdivisjonen.